Er komt in september mogelijk geen iPhone 17 maar een iPhone 26

Er is een kans dat Apple de volgende maand toch geen iPhone 17 op de markt brengt, maar in plaats daarvan een iPhone 26. Dit moet je weten.

Een iPhone 17 of toch een iPhone 26?

Apple heeft er onlangs voor gekozen om de nieuwe versie van het iPhone besturingssysteem niet iOS 19 te noemen, maar iOS 26. En ook de nieuwe versies van de besturingssystemen macOS, iPadOS en watchOS hebben het nummer 26 gekregen. De nieuwe softwareversies komen eind dit jaar beschikbaar voor het grote publiek, dus 26 (afgeleid van 2026) is een logisch nummer.

Het nummer geeft nu dus niet langer aan om de hoeveelste versie van het besturingssysteem het gaat (want wat heb je daar in feite aan?), maar in welk jaar het beschikbaar is gekomen. Zo zie je ook in een oogopslag hoe oud de software is en of het alweer tijd is voor een update. Dat zou ook best handig zijn voor de iPhone.

Vrijwel niemand weet bijvoorbeeld zo uit het hoofd uit welk jaar de iPhone 12 komt. Je weet wel dat het de 12e versie is van de iPhone, maar daar heb je wederom vrijwel niets aan. Daarom is het geen gek idee als Apple zijn iPhones en andere apparaten voortaan het getal geeft van het jaar waarin ze op de markt zijn gekomen. De aankomende iPhone zou dan dus niet de iPhone 17 heten, maar de iPhone 26.

Nu of over een paar jaar

Apple heeft toch al min of meer een toekomstig naamgevingsprobleem. Als dit jaar de iPhone 17 verschijnt, komt in 2026 de iPhone 18 en in 2027 de iPhone 19. Maar 2027 is het 20-jarig jubileum van de iPhone, dus wil Apple wel dat de iPhone van dat jaar de iPhone 19 wordt? Apple koos daar in 2017 bij het 10-jarig jubileum van de iPhone in elk geval niet voor. Er is namelijk nooit een iPhone 9 gekomen omdat in plaats daarvan de iPhone X verscheen.

Er lijkt dus sowieso wel een naamsverandering aan te komen, alleen blijft het voorlopig de vraag of dat nu is of over een paar jaar. Apple presenteert de nieuwe iPhone-serie waarschijnlijk op dinsdag 9 juni, dus over ongeveer een maand zullen we het zeker weten. Wil je niets missen van het aankomende iPhone-event? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!