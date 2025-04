Nieuwe mock-ups laten nog meer zien van het design van iOS 19

iOS 19 wordt pas in juni tijdens de WWDC gepresenteerd, maar er wordt steeds meer duidelijk over hoe het design er mogelijk uit komt te zien.

Dit wordt mogelijk het design van iOS 19

De nieuwe mock-ups komen uit een nieuwe video van Jon Prosser en geven het meest uitgebreide beeld tot nog toe van het design van iOS 19. Als de mock-ups blijken te kloppen, ziet het er naar uit dat Apple een goede balans heeft gevonden tussen nieuw en vertrouwd.

Elk jaar doen geruchten de ronde dat iOS voor het eerst sinds iOS 7 een echt nieuw ontwerp krijgt en dat is dit jaar niet anders. Toch lijkt het erop dat we deze keer echt een vernieuwd design van iOS 19 gaan zien. De nieuwe video van Prosser geeft het beste beeld tot nog toe van hoe het nieuwe ontwerp er mogelijk uit gaat zien. Je kunt de video hieronder bekijken.

De juiste balans

Een enorm herontwerp van het besturingssysteem is voor Apple nogal risicovol. Er is zeker een grote groep gebruikers die graag grote veranderingen ziet, maar de meeste iPhone-gebruikers zitten er helemaal niet op te wachten. Die kiezen juist elke keer voor een iPhone omdat alles zo vertrouwd is. Daarom is het logisch dat Apple wel probeert om het design van iOS 19 te vernieuwen, maar tegelijkertijd de bediening niet teveel wil veranderen. In de nieuwe mock-ups lijkt het erop dat Apple erin is geslaagd om hierin de juiste balans te vinden.

Deze balans zie je onder meer terug in de nieuwe app-icoontjes. Die zijn niet helemaal rond geworden, maar zien er desondanks vernieuwd uit. Verder lijkt Apple de traditionele tabbladen overal weg te halen. Dat zagen we onder meer al in de Foto’s-app, Dagboek-app en de Uitnodigingen-app. Mogelijk wordt dit nog verder uitgebreid.

Maar de nieuwe mock-ups laten zien dat Apple de tabbladen voor bepaalde apps wil behouden, maar dan wel met een nieuw uiterlijk. Hieronder zie je een mock-up van het design van de Muziek-app in iOS 19, met onderin een zoekbalk naast een nieuwe knop. Onder die knop linksonder zitten alle tabbladen van de app, dus als je erop tikt worden ze weergegeven. Tot slot zien we ook nog wat nieuwe schakelaars in de video.

WWDC 2025

Hoe het design van iOS 19 er werkelijk uit gaat zien, wordt duidelijk tijdens de WWDC 2025. Die vindt plaats op maandag 9 juni, oftewel tweede Pinksterdag. Apple presenteert dan het nieuwe besturingssysteem. Pas in september komt iOS 19 voor iedereen beschikbaar.