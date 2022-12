Apple’s mixed-reality headset draait op xrOS (maar wat is dat?)

Er zijn nieuwe geruchten over de headsets die Apple op dit moment ontwikkelt. De mixed-reality headset heeft als besturingssysteem xrOS. Maar wat is dat eigenlijk?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple mixed-reality headset draait op xrOS

Verschillende geruchten wijzen erop dat Apple aan een mixed-reality-headset en een AR-bril werkt. Volgens Bloomberg heeft Apple nu een naam aan het besturingssysteem van de mixed-reality headset gegeven: xrOS.

Volgens betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman staat de xr in xrOS voor ‘extended reality’. En deze nieuwe naam geeft precies wat Apple van het product verwacht: een uitbreiding op de realiteit. Volgens eerdere geruchten was de naam van het besturingssysteem ‘realityOS’, wat bleek uit meerdere verwijzingen in de broncode.

Naar verwachting zal Apple deze mixed-reality bril met xrOS ergens in de eerste helft van 2023 introduceren. Daarna is de baan vrij voor een augmented reality-bril en misschien zelfs AR-contactlenzen als de technologie daar klaar voor is.

Apple heeft verschillende mensen van andere afdelingen op het project gezet. Zo werken volgens Gurman mensen van Pages, Keynote, Numbers, Notes en Apple News aan de headset.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Naam is nog niet zeker

Gurman zegt overigens wel dat de uiteindelijke naam van het besturingssysteem nog altijd kan veranderen. Zo is het heel goed mogelijk dat de xrOS-naam voor de mixed-reality headset alleen intern bij Apple gebruikt wordt. Het is dus nog even afwachten wat de uiteindelijke naam gaat worden wanneer de release dichterbij komt.

Hardware en prijs mixed-reality headset

Kuo zei al eerder dat de AR/VR-headset een prijs zal hebben van meer dan 2000 euro. Hij ging zelfs verder en zei ook al een goedkopere versie klaar heeft staan. Deze headset moet dan ergens begin 2025 verschijnen.

Verder beschikt de headset volgens alle geruchten over een rekenkracht die vergelijkbaar is met die van de M1-processor van de MacBook Air. Het switchen tussen VR en AR zou daardoor naadloos moeten verlopen.

Lees meer: Vergeet Face ID en Touch ID – Apple’s VR/AR-headset krijgt ‘Iris ID’

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!