Prijs van Apple’s mixed reality-headset bekend: zoveel gaat hij kosten

Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft de prijs en de release-datum verklapt van de mixed reality-headset. iPhoned vertelt wat je moet weten!

Apple-analist Ming-Chi Kuo vertelt in een aantal berichten op Twitter meer over de prijs en release date van Apple’s mixed-reality-headset. Hij verwacht dat deze speciale bril ergens in januari 2023 aangekondigd gaat worden. Kuo bouwt met dit rapport voort op eerder uitspraken die hij eind juni al deed.

‘Mixed-reality-headset is dé toekomst volgens Apple’

Apple kan de AR/MR-headset al in januari 2023 aankondigen volgens Kuo. Volgens de analist zou dit evenement de twijfels van beleggers wegnemen en hun vertrouwen in de toekomst van de headset vergroten. De aankondiging is dus met name gericht op het overtuigen van de investeerders.

Daarnaast voorspelt Kuo een rooskleurige toekomst voor deze headset die augmented reality vloeiend moet mixen met virtual reality. Hij gelooft dat Apple Mixed Reality-headset ‘hét volgende revolutionaire elektronicaproduct voor de consument van Apple zal zijn’.

Dit is de prijs van Apple’s mixed-reality-headset

Kuo zegt dat de AR/VR-headset een prijs zal hebben van meer dan 2000 euro. Hoewel Apple dit ‘luxe’-product nog niet eens heeft aangekondigd, liep Kuo nog verder op de feiten vooruit. Hij zegt ook dat Apple al een betaalbare versie klaar heeft staan. Deze headset moet dan ergens begin 2025 verschijnen.

Daarnaast is Apple ook bezig met een AR-only headset. Apple denkt namelijk dat augmented reality de toekomst gaat worden en maakt van dit apparaat de belangrijkste focus. Volgens Kuo wordt deze bril in 2024 aangekondigd.

Dit weten we al over mixed-reality-headset van Apple

We kwamen er al eerder achter dat de nieuwe mixed reality-headset van Apple draait op ‘realityOS’. Dit blijkt uit meerdere verwijzingen in de broncode. De headset beschikt volgens geruchten over twee micro-oled-schermen met een 8K-resolutie en vijftien camera’s om je ogen te tracken. Het besturen van de headset gebeurt via handgebaren.

Verder beschikt de headset volgens alle geruchten over een rekenkracht die vergelijkbaar is met die van de M1-processor van de MacBook Air. Het switchen tussen VR en AR zou daardoor naadloos moeten verlopen.

