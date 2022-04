‘Mixed-reality headset van Apple uitgesteld naar 2023’

Zit je te wachten op Apple’s mixed-reality headset? Die zou volgens geruchten dit jaar al uitkomen, maar nu beweert een analist dat hij is uitgesteld naar 2023. Dit moet je weten.

Er gaat al jaren het gerucht dat Apple werkt aan zowel een mixed-reality-headset en een AR-bril. De gecombineerde AR/VR-headset zou als eerste komen … althans, dit gerucht houdt zich hardnekkig in de geruchtenmolen. Nadat het er eerst naar uitzag dat Apple de headset dit jaar zou aankondigen, lijkt hij nu toch uitgesteld te zijn naar 2023.

‘Apple mixed-reality headset uitgesteld naar 2023’

Apple werkt al een aantal jaren aan de mixed-reality headset. Het is echter nog onduidelijk wanneer het bedrijf uit Cupertino het product wil aankondigen. Analist Jeff Pu van Haitong International Securities heeft het er nu over dat de headset uitgesteld is naar 2023.

In een recent rapport vermeldt Pu dat Apple’s headset iets vertraagd is en in het eerste kwartaal van 2023 aangekondigd zal worden. De analist schat ook dat Apple in het eerste jaar tussen de 1 tot 1,5 miljoen exemplaren van de headset gaat verkopen. Voor je perspectief: de eerste Apple Watch verkocht ook 1 miljoen exemplaren … op de eerste dag van de pre-order destijds. Misschien duidt dit op een enorm hoge prijs van de VR-bril.

De chip maakt het verschil

Verder wordt gezegd dat de intern ontwikkelde chip een van de belangrijkste onderscheidende kenmerken van Apple’s mixed-reality headset zal zijn ten opzichte van de concurrenten. De bril zal naar verwachting meer dan 10 sensoren hebben (inclusief camera’s).

Een paar weken geleden zei analist Ming-Chi Kuo dat Apple zijn headset later dit jaar wil introduceren. Uiteindelijk zullen we moeten afwachten wat voor plannen de verantwoordelijken in Cupertino nastreven. Het is ook denkbaar dat Apple de mixed-reality headset dit jaar aankondigt en hem pas volgend jaar op de markt brengt. Dit zou ontwikkelaars de kans geven om apps voor de koptelefoon te ontwikkelen. Dat is ook de manier hoe Apple destijds de launch van de Apple Watch heeft aangepakt.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de headset van Apple? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de gratis iPhoned-app of houd gewoon onze site in de gaten.