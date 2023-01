‘Mixed reality-headset krijgt meerdere iPhone-functies’

Als we de geruchten mogen geloven dan komt de VR/AR-bril van Apple er dit jaar aan. En het toffe is: de mixed reality-headset krijgt verschillende functies die je ook van de iPhone kent.

Mixed Reality-headset krijgt iPhone-functies

Apple is alweer een tijdje bezig met de ontwikkeling van de mixed reality-headset. Gelukkig hoeven we niet heel lang meer te wachten als we de geruchten moeten geloven. Verschillende betrouwbare bronnen zeggen dat de headset dit jaar moet verschijnen.

Volgens nieuwe geruchten krijgt de mixed reality-headset een interface die wel wat weg heeft van iOS. Dat betekent dat Apple’s bril veel functies krijgt die je ook van de iPhone en iPad kent.

VR als extern scherm voor je Mac

Bloomberg vertelt verder dat de mixed reality-headset gebruikt kan worden als een extern scherm voor een verbonden Mac. Je kunt dan het scherm van de Mac in VR bekijken en hem dan besturen met je echte muis en toetsenbord.

Apps en App Store

De mixed reality-headset krijgt daarnaast verschillende apps. Volgens de geruchten zijn dit onder andere Safari, Foto’s, Mail, Berichten, Apple Music, Kalender en meer. De headset heeft natuurlijk ook een eigen App Store.

Uiteraard is ook Siri van de partij om spraakopdrachten te geven. Je kunt ook een iPhone, iPad of Mac-toetsenbord gebruiken om opdrachten te typen. Volgens geruchten werkt Apple ook aan manier om in de lucht te typen, maar die functie is waarschijnlijk nog niet klaar bij de release van de mixed reality-headset.

Hand- en oogtracking

Andere belangrijke functies van de mixed reality-headset worden hand- en oog-tracking. De camera’s in de bril kunnen dan ‘zien’ waar jij je handen houdt en ze op de juiste plek in VR laten zien. Volgens Bloomberg kun je dan naar een menu in VR kijken en handbewegingen gebruiken om een keuze te maken. In tegenstelling tot andere headsets, gaat Apple geen gebruik maken van controllers.

Ontwikkelaars al aan de slag met mixed reality-headset

Ontwikkelaars kunnen al aan de slag met de mixed reality-headset van Apple, aldus betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman. Hij benadrukt wel dat het hier nog om een prototype gaat, het ontwikkelingsteam heeft de komende tijd nog hard nodig om het product af te maken.

Er kleeft wel een nadeel aan de ontwikkeling van de AR/VR-bril. Apple stopt veel ontwikkelingstijd in de mixed reality-headset en de bijbehorende functies. Daarom verwacht Gurman dit jaar geen grote updates voor andere Apple-apparaten.

