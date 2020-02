‘Apple werkt aan iPad Pro met mini-led-scherm, verschijnt eind dit jaar’

De iPad Pro 2020 krijgt een mini-led-scherm en verschijnt aan het eind van dit jaar. Dat melden bronnen uit de productieketen van Apple.

Bestelling is al binnen

Er gaan al langer geruchten dat Apple werkt aan een iPad Pro 2020 met nieuwe mini-led-technologie. Inmiddels zijn de schermen ook daadwerkelijk besteld, zo zeggen bronnen uit de productieketen. Het lijkt er daarom op dat Apple later dit jaar de eerste iPad Pro met een mini-led-scherm uitbrengt.

De mini-led-panelen worden geleverd door het bedrijf Innolux Mini LED, die een order van Apple heeft binnengehaald. Dat schrijft de Chinese site UDN. Voor Innolux betekent het een doorbraak, zo staat in het bericht: “Er zijn al proefexemplaren goedgekeurd door Apple, nu bereidt het zich voor om de schermen te maken voor de nieuwe iPad Pro, die in de tweede helft van het jaar gelanceerd wordt.”

iPad Pro en MacBook Pro met mini-led

Innolux werkt volgens de insiders nauw samen met Foxconn, dat de iPads in elkaar zet. Eerdere geruchten dat Apple wil overstappen op mini-led voor zijn iPads zijn afkomstig van de betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo. Die meldde vorig jaar al dat Apple voor de 12,9 inch-iPad Pro kiest voor mini-led. Niet veel later zou daar ook de 16 inch-MacBook Pro aan toegevoegd worden.

Volgens Kuo kijkt Apple al langere tijd naar mini-led voor iPads en MacBooks. De technologie biedt enkele voordelen ten opzichte van de led- en oled-panelen die het momenteel gebruikt. Mini-led maakt gebruik van kleinere ledjes in het backlight van een led-scherm. Dit zorgt voor betere kleurweergave en hogere contrasten dan traditionele led-panelen, omdat preciezer te regelen is in welke delen van het scherm achtergrondverlichting nodig is.

Dunner en zuiniger

Daarnaast is de kans dat beelden inbranden een stuk kleiner dan op oled-schermen, zoals die gebruikt worden in de Apple Watch of iPhone 11 Pro. Mini-led-schermen zijn dunner dan bestaande technieken, waardoor er meer ruimte overblijft voor andere componenten in de iPad. Ook gaat het zuiniger om met stroom, waardoor de accu langer meegaat.

De iPad Pro 2020 is de opvolger van de iPad Pro 2018, waarmee Apple zich vooral richt op professionals. Daarvoor heeft het apparaat geavanceerde hardware aan boord. Zo krijgt het mogelijk een driedubbele camera, een voorkantvullend scherm en FaceID. Ook krijgt het apparaat mogelijk 5G en de nieuwe A14-chip.

