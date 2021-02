Microsoft stop met Minecraft Earth. Reden: de coronacrisis. Maar eigenlijk was er veel meer aan de hand. iPhoned zet de beste Minecraft Earth-alternatieven voor je op een rij.

Lees verder na de advertentie.

Minecraft Earth alternatieven

Na het enorme succes van Pokémon GO dacht Microsoft hetzelfde te kunnen met Minecraft Earth. De populaire blokkenwereld van Minecraft werd gecombineerd met naar buiten gaan en augmented reality.

Toen de game in de herfst van 2019 werd gelanceerd waren we er best over te spreken in onze Minecraft Earth review. Wel met de nodige kanttekeningen: “Je kunt nog tegen wat bugs oplopen en qua mogelijkheden voelt de game wat beperkt, maar dat zijn doorgewinterde Minecraft-spelers wel gewend.” Het ging namelijk om een Early Access-versie van de game. Dat is een vroege versie die nog niet helemaal af is, maar later wordt uitgebreid met verbeteringen en nieuwe functies.







Nu anderhalf jaar later wordt de stekker al uit de game getrokken. Je kunt de laatste update voor de game downloaden, waarmee alle in-app aankopen met echt geld worden verwijderd en de rompslomp in de game wordt verminderd, zodat spelers nog even zonder gedoe kunnen bouwen. Op 30 juni wordt de game echt gestopt. Daarna kun je de Minecraft Earth dus niet meer downloaden en spelen.

Coronacrisis?

Hoe komt dat? Gamemaker Mojang Studios schrijft op zijn blog: “Minecraft Earth is ontworpen rond vrije beweging en samenspelen. Twee dingen die in de huidige mondiale situatie bijna onmogelijk zijn geworden.” De gamemaker geeft de coronacrisis dus de schuld. Dat klinkt logisch, maar is niet helemaal eerlijk. Er was namelijk veel meer aan de hand met de game.

Een blik op de recensies in de App Store toont dat de game vol zit met probleempjes en allerlei functies mist. Ook laat het doorlopende succes van Pokémon GO zien dat mensen geen probleem hebben om naar buiten te gaan. Pokémon GO heeft in 2020 meer dan een miljard dollar opgehaald. Spelers hebben daarmee 11 procent meer uitgegeven in de app vergeleken met 2019.

Petitie

Er is een petitie opgericht om Minecraft Earth te behouden, maar het aantal stemmen blijft beperkt. De oprichter, die zichzelf Random Songwriter noemt, vertelt tegen iPhoned: “Ik heb er voor gekozen een petitie te maken, omdat de game eigenlijk best goed is. We hebben er herinneringen mee gemaakt en het is een bron van blijdschap voor mensen zoals ik.”

Ook Random Songwriter denkt dat de coronacrisis niet de echte reden is dat de game stopt: “Als Covid een probleem zou zijn, dan zou Pokémon GO ook stoppen. Maar ik denk zelf niet dat het een gebrek aan functies is. Ik denk dat de game er zelfs meer heeft dan Pokémon. Maar Microsoft kennende gaat het allemaal om geld.”

De beste Minecraft Earth alternatieven

Mocht de petitie niet helpen, dan gaat de stekker dus echt uit Minecraft Earth. Gelukkig zijn er verschillende alternatieven waar je mee aan de slag kunt. Wij zetten ze voor je op een rijtje.

1. Minecraft

Krijg je niet genoeg van het bouwen met blokjes, dan moet je uiteraard bij de game zijn waar het allemaal mee begon: Minecraft. De versie voor smartphones is inmiddels hetzelfde als die voor pc en spelcomputers. Dat betekent dat je een echt complete game krijgt vol met content. En je hoeft niet bang te zijn dat deze game binnenkort stopt.

Minecraft Mojang 8,8 (9884 reviews) € 7,99 via App Store via App Store

2. Pokémon GO

Vond je juist het naar buiten gaan leuk, dan kan er niets tegen Pokémon GO op. Hoewel je in deze game niet kunt bouwen, kun je wel een hoop opdrachtjes buiten uitvoeren. Je moet Pokémon verzamelen, vechten en buiten lopen om eieren uit te broeden.

Pokémon GO Niantic, Inc. 8,2 (14309 reviews) Gratis via App Store via App Store

3. WrldCraft Block Legends AR

Wil je een game die heel erg lijkt op Minecraft Earth, dan kun je WrldCraft Block Legends AR proberen. Ook in deze game is het de bedoeling om via augmented reality met blokken te bouwen in de echte wereld. De game lijkt op een slappe kopie, maar de makers stellen echt eerder geweest te zijn dan Minecraft Earth.

WrldCraft Blocks Legends AR Alfio Lo Castro 8,8 (73 reviews) Gratis via App Store via App Store

Meer games

Andere soorten games spelen? Ook daar helpen we je mee op weg. Check bijvoorbeeld onze lijst met de beste Apple Arcade-games. Ook hebben de beste iOS-games van 2020 uitgezocht.