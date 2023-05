Dit is écht de beste app voor Gmail op je Mac

Gebruik je Gmail veel op je Mac? Dan moet je Mimestream eens proberen. Deze mail-client is wat ons betreft de beste Gmail-app voor de Mac!

Mimestream: de beste Gmail-app voor de Mac

Ben je een van van Gmail, maar vind je de look van Apple’s eigen Mail-app ontzettend fijn? Dan hebben we goed nieuws. Met Mimestream krijg je alle toffe functies van Gmail, maar dan in een app die veel weg heeft van Apple’s Mail.

Dat Mimestream een ‘Apple-look’ heeft is niet zo heel vreemd. Deze Mac-app voor Gmail is gemaakt door Neil Jhaveri, die zeven jaar lang bij Apple in dienst is geweest. Daar heeft hij onder andere aan Mail en Notes voor macOS gewerkt.

Wat deze Gmail-app voor je Mac zo speciaal maakt is dat hij de officiële API van Gmail gebruikt, en niet het ouderwetse IMAP-protocol. Dit betekent dat je in de app functies kunt gebruiken die je normaal alleen op de website of in de officiële Gmail-app ziet. Er zit hier wel een klein nadeel aan: je kunt alleen Gmail-accounts gebruiken in Mimestream.

Mimestream instellen

Instellen gaat heel eenvoudig. Download de 14-dagen gratis versie van de Mimestream-website en start de app. Vervolgens doorloop je de installatie en log je in met je Google-account. Geef de app toestemming om je account te gebruiken en je kunt meteen aan de slag.

Alle Gmail-functies in een overzichtelijke app op je Mac

Vooral de zoekfunctie van Mimestream is erg goed. Deze Gmail-app voor je Mac reageert ook ontzettend vlot en oogt erg opgeruimd. Daarnaast heeft de app ondersteuning voor onder andere notificaties, labels, accountprofielen, focus-filters en nog veel meer. Meer weten? Dan kun je het beste even het onderstaand filmpje bekijken.

Mimestream: dit zijn de prijzen

Op dit moment krijg je 40 procent korting voor een jaarabonnement. Je betaalt dan niet 49,99 dollar, maar 29,99 dollar (36,29 dollar inclusief BTW) voor het eerste jaar. De aanbieding is geldig tot en met 9 juni 2023.

De app is jammer genoeg alleen beschikbaar via de website. Mimestream is dus niet te downloaden uit de Mac Store. Verder is het niet mogelijk om het programma voor een vast bedrag te kopen. Je hebt dus altijd een abonnement nodig om het te kunnen gebruiken.

