‘Mijn Netflix’ beschikbaar op iOS – dit kun je ermee

Netflix heeft een nieuwe functie gelanceerd op je iPhone! Met de update komt ‘Mijn Netflix’ beschikbaar voor iOS. Dit kun je ermee.

Netflix introduceert ‘Mijn Netflix’ voor iOS

Er is een update beschikbaar voor Netflix, waarmee er een nieuwe functie naar je iPhone wordt gebracht. Het tabblad ‘Mijn lijst’ moet in de nieuwe versie van Netflix in iOS plaatsmaken voor ‘Mijn Netflix’ (in het Engels ‘My Netflix‘). En dat betekent goed nieuws, want zo komt er eindelijk een einde aan de (vaak te lange) zoektocht naar de serie of film die je wilt kijken.

Onder ‘Mijn Netflix’ vind je alle titels terug die je mogelijk interessant vindt. Dit is gebaseerd op de series en films die je hebt opgeslagen, waarvan je eerder de trailer hebt gekeken of die je hebt geliked. Zo zie je in één oogopslag alle series en films die je leuk vindt, waardoor je snel iets vindt om te kijken. Toch werkt de nieuwe functie voor iOS niet zomaar, daarom leggen wij je uit wat je moet doen voor ‘Mijn Netflix’.

Zo werkt de nieuwe functie op Netflix

Met het nieuwe tabblad krijg je dus een overzicht van alle titels op Netflix die voor jou persoonlijk interessant zijn. Dat gebeurt natuurlijk niet vanzelf, je moet daarvoor duidelijk maken in welke titels je interesse hebt. Zo kun je series of films die je later wilt bekijken toevoegen aan je lijst of alvast downloaden. Op die manier verschijnen de titels die je leuk vindt op de nieuwe ‘Mijn Netflix’-pagina.

Als je helemaal geen titels liket of opslaat voor later, krijg je wel nog de trailers te zien die je ooit hebt bekeken op Netflix. Heb je zelfs geen trailers gekeken? Dan ben je afhankelijk van de series en films die Netflix je aanbeveelt. Dit zijn vaak geen persoonlijke aanbevelingen, maar titels die door Netflix zelf zijn gemaakt. ‘Mijn Netflix’ voor iOS werkt dus het beste als je zelf duidelijk maakt wat je leuk vindt op het platform.

Nieuwe regels Netflix

Met ‘Mijn Netflix’ voor iOS probeert Netflix het voor gebruikers dus gemakkelijker te maken om snel een passende film of serie te vinden. Dit is één van de eerste nieuwe functies sinds Netflix de strengere maatregels heeft ingevoerd. Het is sinds kort namelijk niet meer mogelijk om Netflix te delen met mensen die niet binnen hetzelfde huishouden wonen. Doe je dat wel? Dan moet je bijbetalen.

Heb je geen zin om bij te betalen om je account te delen? Gelukkig is het bij andere streamingdiensten wél mogelijk om je account te delen. Andere diensten hebben bovendien een soortgelijk aanbod als Netflix, of zelfs een beter aanbod. Onze favorieten van het moment zijn Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max en Apple TV+ (ja, echt!). Uitproberen maar!