Mijn fotostream stopt binnenkort – dit moet je weten!

Er komt op korte termijn een einde aan de gratis fotoservice Mijn fotostream. Gebruik je de dienst nog, dan moet je overschakelen naar iCloud Foto’s!

Dit is ‘Mijn fotostream’

De ‘Mijn fotostream’-service bestaat al sinds 2011 en synchroniseert foto’s tussen je iPhone, iPad, Apple TV en Mac. Stiekem best makkelijk, maar er zit ook een nadeel aan. Dat delen gebeurt niet in volledige resolutie en wijzigingen in de foto’s worden ook niet rechtgetrokken op al je apparaten.

Aan de andere kant is Mijn fotostream helemaal gratis en kost je bovendien geen iCloud-opslag. De dienst uploadt de duizend meest recente foto’s (met uitzondering van Live Photos) en bewaart ze gedurende 30 dagen.

Gebruik je de dienst, dan staat er in de app Foto’s een album met de naam ‘Mijn fotostream’. Het kan dus zijn dat je de dienst nog nooit hebt gezien. Op de website van Apple is te lezen dat ‘fotostream mogelijk niet beschikbaar is als je onlangs een Apple ID hebt aangemaakt’.

Overstappen naar iCloud

Het is al langer duidelijk dat Apple liever heeft dat je iCloud-foto’s gebruikt in plaats van Mijn fotostream. Inmiddels heeft het bedrijf bekend gemaakt dat de dienst daadwerkelijk gaat verdwijnen en wel per 26 juli 2023.

Gebruik je Mijn fotostream wel, dan is het dus zaak dat je tijdig overschakelt naar iCloud-foto’s. Tijdig betekent in dit geval vóór 26 juni 2023, want nieuwe foto-uploads worden al dertig dagen eerder stopgezet, zodat je fotostream op 26 juli 2023 daadwerkelijk leeg is.

iCloud-foto’s gebruiken

Overigens raak je hoe dan ook geen foto’s kwijt wanneer Mijn fotostream is gestopt, want ze staan in elk geval op één van je apparaten. Ben je niet van plan om over te stappen naar iCloud-foto’s, dan moet je wel iets anders gebruiken om je foto’s te delen met je andere apparaten.

AirDrop of e-mail liggen dan voor de hand. Maar als je iCloud-foto’s wel gaat gebruiken, worden je foto’s automatisch gesynchroniseerd tussen al je apparaten. Dat is toch echt wel een stuk makkelijker …