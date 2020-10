‘Microsoft werkt aan Xbox Game Pass Ultimate op iPhones en iPads’

In een poging om het beleid van Apple te omzeilen en iPhone gebruikers toegang te bieden tot games van Xbox in de cloud, wendt Microsoft zich tot de enige overgebleven optie: het internet.

‘Xbox Game Pass Ultimate in 2021 beschikbaar voor iOS’

Tijdens een interview met Business Insider vertelt Xbox-chef Phil Spencer dat Microsoft van plan is om Xbox Game Pass Ultimate-streaming (voorheen bekend als xCloud) weer naar iOS te brengen. Dit keer niet via de App Store, maar via een internet browser gebaseerde oplossing. De release staat nu gepland in 2021.

De browser gebaseerde benadering van Xbox Game Pass Ultimate-streaming is vergelijkbaar met Google Stadia en Amazons nieuwe Luna-gamestreamingdienst. Je kunt deze diensten vergelijken met Netflix, maar dan voor games. Je hoeft namelijk geen dure computer, PlayStation of Xbox te kopen als je wilt gamen. Een telefoon of tablet is genoeg.

Hoewel Microsoft nu werkt aan de browser gebaseerde benadering van Xbox Game Pass Ultimate-streaming, lijkt het er wel op dat het bedrijf ook nog werkt aan een zelfstandige app. Techwebsite The Verge zegt dat bronnen bevestigen dat Microsoft nog actief aan een app werkt. Deze inspanningen van Microsoft tonen dat het bedrijf hun gamestreamingdienst zo toegankelijk mogelijk wilt maken.

Nieuwe richtlijnen Apple App Store

Apple heeft officieel zijn richtlijnen voor de App Store bijgewerkt met betrekking tot het streamen van van games. Deze nieuwe regels maken ze een einde aan gamestreamingapps.

Volgens de richtlijnen moeten ontwikkelaars nu iedere game individueel in de App Store plaatsen. Apple kan op die manier de games afzonderlijk van elkaar goedkeuren. Dit levert voor ontwikkelaars een heleboel rompslomp op, zeker wanneer het een gamestreamingapp betreft. Eerder besloot Microsoft hierdoor al zijn xCloud-bèta op iOS stop te zetten.

Hoewel gamestreaming nog een relatief nieuw concept is, hebben veel van de grootste spelers al heel wat middelen geïnvesteerd in het doorbreken van de keten tussen gaming en hardware. Dit belooft nog wat voor de toekomst.

