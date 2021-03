Dankzij een nieuwe update van Microsoft Teams is het binnenkort mogelijk om je PowerPoint – of andere content – op nieuwe, beeldendere manieren te presenteren. De update moet meetings in de toekomst leuker en persoonlijker maken.

Microsoft Teams wordt ‘minder saai’

Aangezien de coronacrisis nog wel even duurt en we allemaal massaal blijven videobellen, zijn videoconferentieservices druk bezig met het het verbeteren van hun programma’s. Microsoft Teams hoopt die eindeloze meetings dan ook wat dynamischer en bovenal minder saai te maken. Binnenkort zullen er een aantal verfrissende presenteermodellen beschikbaar zijn, waaronder een optie om je PowerPoint – of andere content – linksboven je schouder te plaatsen. Zelf sta je uitgesneden in de rechter onderhoek, waardoor je net een nieuwslezer bent.

Ook is er een ‘Side-by-side’-optie, die jou en je content naast elkaar zetten. Met het derde presenteermodel, dat ‘Standout’ heet, zweeft er een uitsnede van je gezicht op de content. Natuurlijk kan je ook nog altijd zelf een achtergrond kiezen, die niets met presenteren te maken heeft.

Naast de nieuwe presenteermodellen is er ‘Dynamic view’, dat het beeld constant aanpast. Zodra iemand begint te praten of presenteren, past Teams automatisch de layout aan. Op die manier zie en hoor je als kijker altijd alleen wat relevant is.

Betere PowerPoint-intergratie in Microsoft Teams

Teams maakt vanaf vandaag ook PowerPoint Live beschikbaar; een nieuwe functie die het gebruiken van een PowerPoint tijdens een meeting gemakkelijker maakt voor zowel de presentator als de kijker. Presentatoren kunnen nu zelfgemaakte notities, slides en een chat zien – allemaal tegelijkertijd. Als kijker kan je zelf tussen de slides wisselen, wat handig is als je er per ongeluk eentje hebt gemist.

Dat Microsoft meetings wat spannender wil maken, blijkt ook uit de woorden van Nicole Herskowitz, algemeen manager van Microsoft Teams. “We moeten presentaties meer op tv-shows laten lijken”, zei ze tegen The Verge. “We zoeken naar manieren om die digitale ervaringen krachtiger te maken.” Microsoft is dus waarschijnlijk nog lang niet uitgespeeld als het gaat om het aankondigen van nieuwe functies.

