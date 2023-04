Microsoft Edge: de beste browser voor de Mac?

Microsoft werkt aan een aantal toffe nieuwe functies voor Microsoft Edge op de Mac. Is Edge inmiddels de beste browser op je Mac?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Microsoft combineert Edge met AI

Microsoft kondigde eerder al aan dat het zijn eigen zoekmachine meer gaat laten samenwerken met OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Door OpenAI te integreren in de diensten van Microsoft krijg je als gebruiker véél meer mogelijkheden. Zo krijg je straks de optie om teksten voor je te laten schrijven én wordt het zelfs mogelijk om afbeeldingen voor je te laten maken.

Lees ook: Google lanceert ChatGPT-concurrent Bard: hoe krijg je toegang?

Dat laatste is sinds kort mogelijk bij Microsoft Edge op de Mac. Het bedrijft heeft namelijk Dall-e geïntegreerd in de browser. Dat is een dienst waarmee je zelf afbeeldingen samen kan stellen. Wij leggen je uit hoe dit precies werkt.

Dall-e nu beschikbaar in Microsoft Edge

ChatGPT en Dall-e zijn diensten van OpenAI die door iedereen te gebruiken zijn. Met ChatGPT schrijft de AI teksten voor je, met Dall-e fabriceert de dienst afbeeldingen voor je. Microsoft is van plan om diensten als PowerPoint en Microsoft Edge uit te breiden met de diensten van OpenAI. Daarom is het nu mogelijk om zelf afbeeldingen te creëren in Edge met de komst van Dall-e.

Dall-e werkt dus in principe hetzelfde als ChatGPT: je voert een bepaalde zoekterm in en de AI gaat vervolgens met die term aan de slag. In plaats van tekst komt er nu een afbeelding uit, gebaseerd op de zoekwoorden die je hebt ingevoerd. Je vindt Dall-e terug in Microsoft Edge op je Mac in de zijbalk. Als je daar klikt op het icoontje met de afbeelding krijg je vanzelf de optie om een zoekterm in te typen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ChatGPT was al beschikbaar in Edge

De introductie van Dall-e komt na de integratie van ChatGPT in Microsoft Edge op de Mac. Voorheen was het zo dat als je iets opzocht in de browser, je doorverwezen werd naar andere websites die je mogelijk het antwoord op de vraag gaven. Met de komst van ChatGPT geeft de browser je nu direct antwoord op die vraag, zonder doorverwijzingen naar andere websites.

Pas wel op met het gebruik van ChatGPT, want de chatdienst is (nog) niet helemaal up-to-date. De dienst heeft geen toegang tot de meest recente informatie, waardoor antwoorden van de AI niet volledig of zelfs incorrect kunnen zijn. Het is dus verstandig om de antwoorden altijd nog even te checken, zodat je zeker weet dat het gegeven antwoord klopt.

Microsoft Edge wordt steeds beter

Nu Microsoft inzet op de verwerking van OpenAI in bijvoorbeeld Microsoft Edge op je Mac, wordt de browser steeds beter en uitgebreider. Hierdoor is het zeker aan te raden om Microsoft Edge op je Mac te installeren, je merkt dan vanzelf of je de browser fijn vindt om te gebruiken. Heb je bijvoorbeeld een specifieke afbeelding nodig voor sociale media of PowerPoint? Dan is Dall-e een enorm handige toevoeging.

Lees ook: Beter dan ChatGPT: zo verslaat een Apple-chatbot de concurrentie

Het wordt interessant of Apple ook met een AI gaat werken in bijvoorbeeld Safari. Voor nu ziet het daar nog niet naar uit, waardoor Microsofts browser een stuk uitgebereider is. Microsoft Edge is gratis te downloaden voor de Mac op de website van Microsoft. Voor de iPhone en iPad kan je terecht in de App Store. Benieuwd naar alle nieuwe functies van de browser? Download Microsoft Edge dan hier:

Microsoft Edge Microsoft Corporation 9 (2.143 reviews) Gratis via App Store via App Store

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!