Microsoft brengt Defender, zijn bekende Windows-antivirussoftware, later dit jaar naar iOS en Android. Maar waarom heeft je iPhone virusbescherming nodig?

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Microsoft Defender iOS: waarom?

Microsoft brengt zijn antivirussoftware Defender later dit jaar naar iOS en Android. Het is nog niet exact duidelijk wat deze app op iPhones gaat doen, maar we hebben wel een idee.

Hoewel er op Android talloze antivirus-apps in de Google Play Store te vinden zijn, is dat in de App Store niet het geval. Apps mogen namelijk niet scannen naar malware op een iPhone. Dus wat moet je dan met antivirussoftware op je telefoon?

Phishing

Defender gaat zich op iOS focussen op beveiliging, zoals het vermijden van phishing en het waarschuwen voor slechte websites. Zo stelt Microsoft in een interview met CNBC.

Microsoft lijkt zich met Defender voor iOS voornamelijk te richten op bedrijven. Het idee is dat de app kan worden gebruikt om werknemers veilig te houden. Het is nog niet duidelijk of de app vrij beschikbaar wordt gemaakt via de App Store voor consumenten. Volgende week vindt beveiligingsconferentie RSA plaats, waar Microsoft waarschijnlijk meer details onthult over zijn plannen met deze app.

Nog geen jaar geleden werd Defender ook voor macOS uitgebracht, maar niet via de App Store. Defender voor Windows 10 staat wel standaard ingeschakeld voor consumenten.

Jezelf beschermen

Ook zonder speciale software zijn er manieren om jezelf te beschermen tegen phishing en anderen gevaren op je iPhone. iPhoned helpt je een handje op weg met tips zodat je een expert wordt. Zo kun je phishing op je Apple-apparaat herkennen en voorkomen. En op deze manieren kun je gehackt worden, maar op deze manieren voorkom je juist hacks.

Lees het laatste nieuws over Microsoft