iPhone krijgt in 2024 een nieuwe App Store (maar niet van Apple) 

Dankzij nieuwe regels van de Europese Unie gaat er in 2024 veel veranderen voor Apple. Zo wil Microsoft ook hun eigen App Store naar de iPhone brengen.

Door de Digital Markets Act zijn er op de iPhone en iPad straks niet alleen andere App Stores beschikbaar, maar ook andere digitale winkels waar Apple geen geld aan verdient. Grote bedrijven zoals Microsoft en Epic Games kunnen in ieder geval niet wachten.

Microsoft App Store voor iOS komt eraan

Phil Spencer, CEO van Microsoft Gaming, heeft onlangs aangegeven dat Microsoft aan een App Store werkt om Xbox-games naar de Apple-apparaten te brengen. Ze hoeven alleen nog te wachten tot de nieuwe EU-regels van kracht worden. Hij verwacht dat de Microsoft App Store in 2024 beschikbaar zal zijn op de iPhone en iPad.

Volgens Spencer wacht Microsoft alleen nog op de goedkeuring van de overname van Activision Blizzard voor 75 miljard dollar. Daardoor wordt het voor Microsoft makkelijk om Xbox-content en Games Pass-apps beschikbaar te maken op andere (mobiele) platformen.

Voorafgaand aan de jaarlijkse Game Developers Conference zei Spencer tegen de Financial Times: “We willen Xbox-content van onszelf en van onze partners aanbieden op elk mogelijk scherm. Momenteel kunnen we dat niet op mobiele apparaten, maar daar komt verandering in”.

Cloud gaming

Onder de huidige regels vereist Apple dat cloud gaming-diensten elk spel in de App Store vermelden en dus niet vanuit één app werken. Cloud gaming is mogelijk op de iPhone, maar alleen via een webbrowser en niet via een eigen app.

Met de komst van een Microsoft App Store kan het bedrijf zijn eigen games, apps en diensten aanbieden, zonder daarbij te worden gehinderd door de App Store-regels van Apple.

Apple bereidt zich voor op een Microsoft app store

Apple bereidt zich uiteraard voor op de komst van concurrentie zoals een Microsoft App Store zodra de EU-wijzigingen van kracht worden. Volgens een bericht van Mark Gurman afgelopen december werkt Apple achter de schermen al aan een plan voor het naleven van de regels. Tegelijkertijd is het vrijwel zeker dat Apple de regels zal aanvechten, of in ieder geval zal proberen de invoering ervan te vertragen.

