Meta AI heeft nu een app voor iPhone en iPad – dit moet je weten

Meta AI is al langer geïntegreerd in Instagram, WhatsApp, Messenger en Facebook, maar is nu dus ook beschikbaar in een speciale app.

Meta AI heeft nu een app

De app van Meta AI is gebouwd op Llama 4 en Meta zegt dat het de eerste stap is naar een meer persoonlijke AI die is ontworpen rondom gesproken gesprekken. Nadat je de Meta AI-app hebt gedownload en geïnstalleerd, zal Meta AI je persoonlijke vragen stellen om je te leren kennen. Dit moet er volgens Meta toe leiden dat Meta AI meer nuttige antwoorden zal geven. Het bedrijf zegt dat Meta AI een gemakkelijke gesprekspartner is en gemaakt om op een natuurlijke manier mee om te gaan.

De spraakfuncties van Meta AI werken ook op de achtergrond. Zodoende kun je andere dingen doen terwijl je met Meta AI blijft praten. Volgens Meta zullen de gesprekken persoonlijk en relevant aanvoelen. Om de app te gebruiken is het wel noodzakelijk dat je een Meta-account aanmaakt.

Afbeeldingen en sociale media

Je kunt met Meta AI ook afbeeldingen genereren en bewerken. Dat kan zowel door middel van een gesproken gesprek met de AI-assistent, als met een tekstgesprek. Llama 4 kan op het web zoeken naar productaanbevelingen en onderwerpen voor onderzoek, waarbij Meta ‘gespreksstarters’ levert om je te helpen met het bedenken van zoekopdrachten.

Meta zegt dat het tientallen jaren ervaring met het personaliseren van ervaringen op sociale media gebruikt om Meta AI persoonlijker te maken. De AI-assistent kan feiten over jou onthouden en details oppikken op basis van context. Maar hij is ook in staat om te putten uit informatie die je eerder al hebt gedeeld op Meta-platforms. Denk daarbij aan je profiel en content waar je graag op reageert.

Meta AI vervangt de Meta View-app die voorheen alleen werd gebruikt voor het beheren van de Meta-smartbril. Je kunt Meta AI ook gebruiken via de website meta.ai, maar de speciale AI chatbot-app is natuurlijk meer een directe concurrent voor de ChatGPT-, Claude-, Grok- en Gemini-apps.