Met je iPhone op het toilet? Het is wél hygiënisch

Er wordt vaak gezegd dat het scherm van een iPhone net zo onhygiënisch is als een wc-bril. Maar is dat ook echt zo? Wij gingen op onderzoek en beantwoorden onder meer de vraag of het verstandig is om je iPhone op het toilet te gebruiken.

Zo onhygiënisch is het scherm van je iPhone

Als je bedenkt hoe vaak je met je vingers op het scherm van je iPhone zit, dan klinkt het best logisch dat het binnen de kortste keren een grote bacteriën-bende wordt. Even een muziekje aanpassen terwijl je in de tuin werkt, tijdens het schoonmaken van de badkamer een belletje opnemen of een kwartiertje op Reddit surfen als je op toilet zit. Het zijn allemaal situaties die niet bevorderlijk zijn voor de hygiene van het iPhone-scherm. Toch?

Gelukkig hebben we onze oosterburen die dat soort vragen voor ons met een behoorlijke portie Gründlichkeit beantwoorden. Het Duitse Teltarif.de vroeg aan Professor Markus Egert van de Hochschule Furtwangen of onze smartphones niet ontzettend smerig worden. Egert is gespecialiseerd in microbiologie en hygiene. En verrassing: Zijn onderzoek heeft aangetoond dat smartphones helemaal niet zo onhygiënisch zijn. Uiteraard zijn er wel wat smerige geheimen …

Geen goede leefomstandigheden voor bacteriën

Volgens professor Egert biedt het touchscreen ‘geen goede leefomstandigheden voor micro-organismen’ omdat het erg glad, droog en voedselarm is. Een paar huidschilfers of een beetje vet zullen er veel eerder aan blijven plakken. Bovendien maken we onze smartphones vaak onbedoeld schoon – bijvoorbeeld door ze aan onze broek of t-shirt af te vegen, waardoor bacteriën mechanisch verwijderd worden. Zelfs een simpele veeg met een microvezeldoek – zoals Apple’s poetsdoekje – verwijdert 80 tot 90 procent van de micro-organismen.

En je iPhone op het toilet dan?

Wat de situatie van je iPhone op het toilet betreft, zegt Egert in het interview: ‘Het cruciale zijn je handen. Als je naar je smartphone gaat met handen die gecontamineerd zijn met fecale bacteriën, komen ze daar natuurlijk ook terecht. Maar als je op een goede handhygiëne let, zou dat niet mogen gebeuren.’

Veel kritischer is volgens Egert het gebruik in de keuken, bijvoorbeeld bij het ontdooien van een kip. Je iPhone besmetten met voedselbacteriën is een ernstig risico. Er zitten miljoenen tot miljarden ziektekiemen per kubieke centimeter op een stuk vlees. Bovendien stop je soms je vingers in de mond om het voedsel te proeven, wat op het toilet waarschijnlijk niet gebeurt.

Dus, Je mag je iPhone rustig op het toilet blijven gebruiken, maar na het koken maak je hem liever grondig schoon.