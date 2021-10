Meer kleren, kleuren en brillen voor Memoji in iOS 15 (en zo gebruik je ze)

Vanaf iOS 15 hebben Memoji meer opties gekregen. Zo kan je de poppetjes verder aanpassen met nog meer kleuren en kleren. Daarnaast zijn er ook nieuwe Memoji-stickers bij gekomen. Hoe je een Memoji met de nieuwe aanpassingen maakt, vertelt iPhoned je!

Nieuwe opties voor Memoji in iOS 15

Met de update naar iOS 15 heeft je iPhone verschillende nieuwe functies gekregen. De populaire Memoji hebben ook een aantal nieuwe opties gekregen. Wat deze nieuwe opties zijn lees je hier en we laten ook nog even zien hoe je je eigen Memoji-stickers maakt.

Nieuwe kleding: draag een frisse outfit

De Memoji hebben een uitbreiding van hun garderobe gekregen. Zo heb je nu de beschikking over meer dan veertig nieuwe stukken kleding. Daarnaast zijn er opties als gehoorimplantaten en een zuurstofslang bij gekomen.

Nieuwe brillen en gekleurde hoeden

Er zijn nieuwe brillen en je hebt nu de mogelijkheid om twee verschillende oogkleuren in te stellen. Verder heb je de keuze tussen meerdere kleuren bij de verschillende hoofddeksels.

Zelf een eigen Memoji maken in iOS 15

Standaard heeft Apple al een aantal Memoji gemaakt die je kan gebruiken. Maar het is natuurlijk leuker om je eigen poppetjes te fabriceren op je iPhone of iPad. Memoji’s kan je vrijwel vanuit elke app maken, maar het makkelijkst is om dit via de Berichten-app te doen. Dit doe je op de volgende manier.

Eigen Memoji maken in iOS 15: Open de Berichten-app en kies een chatgesprek; Tik op het Memoji-icoontje (het gezichtje met een zwarte achtergrond); Scrol naar links en tik op het plusteken; Volg de stappen op het scherm om een Memoji te maken, hier vind je ook de nieuwe voorwerpen; Tik aansluitend op ‘Gereed’ en je kan de Memoji gebruiken.

Zelfgemaakte Memoji in iOS 15 gebruiken

Nu je de Memoji hebt gemaakt, kan je ze overal gebruiken. De Memoji-stickers vind je bijvoorbeeld in WhatsApp, Telegram of andere chatberichten. In WhatsApp gebruik je de stickers op de volgende manier.

Open WhatsApp, ga naar een bericht en open het toetsenbord; Tik op het emoji-icoon op het toetsenbord; Scrol helemaal naar links, en tik op de knop met de drie puntjes; Kies je eigen Memoji en tik op de sticker die je wil gebruiken.

Wat zijn Memoji’s?

De Memoji’s zijn er al sinds iOS 12. Het zijn zelfgemaakte gezichtjes (emoji’s) die een evenbeeld van jezelf zijn. Een Memoji maken is heel makkelijk en het kan op elke iPhone met iOS 12 of hoger. Bewegende Memoji’s zijn echter alleen te maken op een iPhone met een Face ID-camera.

Bij het maken van bewegende Memoji’s is Face ID onmisbaar. Dit betekent dat je minimaal een iPhone X nodig hebt om de functie te gebruiken. Op oudere iPhones kun je wel bewegende Memoji van anderen ontvangen, maar niet zelf maken.

Meer weten over Memoji of iOS 15?

Wil je meer weten Memoji? Of vind je de Animoji juist veel leuker? Hoe je ze beide gebruikt lees je in onze Gids: Alles wat je moet weten over Animoji en Memoji. Heb je net iOS 15 (of de nieuwste update naar iOS 15.0.1)? Lees dan ons artikel over 6 nieuwe functies van de iOS 15! Loop je tegen problemen aan met iOS 15? Check dan iOS 15-bugs: deze problemen zijn er nog (en welke niet met iOS 15.01).