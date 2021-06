Gerucht: meeste iPhone 13-modellen ondersteunen snelste versie van 5G

Dat de iPhone 13 over 5G zal beschikken, is geen verrassing. Volgens een nieuw gerucht ondersteunen de meeste modellen ook de snelste variant: mmWave 5G. Maar dus niet allemaal.

Lees verder na de advertentie.

‘iPhone 13 krijgt snelste variant 5G’

Volgens DigiTimes zal meer dan 50 procent van de door Apple geleverde iPhone 13-modellen over mmWave 5G beschikken. Dat is de snelste variant, die veel hogere downloadsnelheden mogelijk maakt dan 4G.

De iPhone 12-serie beschikt in Nederland alleen over sub-6GHz 5G. Dat zorgt voor stabiel internet in dunbevolkte gebieden. In de praktijk is het echter nauwelijks sneller dan 4G.

Interessant is vooral dat blijkbaar niet álle nieuwe iPhones de snelste versie van 5G (mmWave) ondersteunen. Een eerder gerucht stelde dat het iPhone 13-modem voor de hele serie gelijk zou zijn. Wellicht hebben toch alleen de Pro-modellen de snelste variant van 5G aan boord.

De iPhone 13 krijgt mogelijk een kleinere notch

Overigens kun je in september sowieso nog niet met mmWave aan de slag in Nederland. De frequenties voor deze snellere 5G-variant worden pas in 2022 geveild.

Wel is het natuurlijk fijn als je dure nieuwe smartphone op die toekomst is voorbereid. Als het zover is, kun je bijvoorbeeld zonder vertraging online gamen. Ook is het dan mogelijk om onderweg Netflix te kijken in de hoogste kwaliteit.

Dit weten we al over de iPhone 13

De iPhone 13 krijgt naast sneller 5G nog veel meer verbeteringen. Zo wordt de notch op alle iPhone 13-modellen waarschijnlijk kleiner. De Pro-varianten beschikken eindelijk over een 120Hz ProMotion-display, dat veel soepeler oogt dan de huidige schermen. Ook heel prettig: de iPhone 13 krijgt volgens geruchten een grotere batterij. Vooral de iPhone 13 Pro Max zou er flink op vooruitgaan.

Bekijk de video hieronder voor al onze verwachtingen voor dé iPhone van 2021. Op de hoogte blijven van de laatste geruchten over Apples nieuwe paradepaardjes? Check dan Instagram, Facebook en download de iPhoned-app. Je kunt je natuurlijk ook inschrijven voor onze nieuwsbrief.

Lees het laatste nieuws over Apple: