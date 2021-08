‘Apple plant meerdere events in september, waaronder iPhone 13-event’

Verrassing! Apple gaat meerdere events in september organiseren, waaronder het langverwachte iPhone 13-event.

‘Meerdere Apple-events in september, waaronder iPhone 13-event’

Er komt maar geen einde aan alle geruchten over de iPhone 13. Ditmaal doet DigiTimes een duit in het zakje. Volgens de Taiwanese website heeft Apple meerdere evenementen in september op de planning staan, met het iPhone 13-event als grote blikvanger.

DigiTimes heeft deze informatie van anonieme bronnen die op de hoogte claimen te zijn van Apples plannen. Volgens hen is Apple van plan om in totaal twee of drie evenementen in september te organiseren.

Tijdens het iPhone 13-event verwachten we niet alleen vier nieuwe telefoons zien, maar ook de AirPods 3 en Apple Watch Series 7. Vervolgens zou Apple een ander evemenent organiseren om de nieuwe iPad (2021) en iPad mini (2021) aan te kondigen. Mogelijk laat het bedrijf hier ook een nieuwe MacBook Pro zien.

In 2020 hield Apple ongeveer dezelfde planning aan. Op 15 september van vorig jaar onthulde het bedrijf nieuwe Apple Watches en iPads. Vervolgens werden op 13 oktober de iPhone 12 en HomePod mini aangekondigd.

‘Apple gaat evenementen juist over najaar spreiden’

Het is daarom niet ondenkbaar dat de informatie van DigiTimes klopt. Toch zouden wij er geen geld op in zetten. De meeste bronnen claimen namelijk dat Apple de najaarsevenementen juist meer gaat verspreiden.

De doorgaans betrouwbare Mark Gurman zei afgelopen week bijvoorbeeld dat het iPhone 13-event in september plaatsvindt. Vervolgens zou Apple nog twee presentaties in oktober en november organiseren om nieuwe iPads en Macs aan te kondigen. Dit scenario lijkt ons aannemelijker, omdat Apple zijn aandacht beter kan verdelen.

