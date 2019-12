Cadeau Collectie bij MediaMarkt: vier Apple-cadeautips op een rij (ADV)

Ben je op zoek naar een kerstcadeau voor iemand anders of gewoon voor jezelf? MediaMarkt helpt je een handje met vier Apple-deals waar de kerstman zijn voordeel mee kan doen.



MediaMarkt Cadeau Collectie: 4 Apple-deals op een rij

Van maandag 16 december tot en met 25 december kun jij je voordeel doen met de MediaMarkt Cadeau Collectie, een verzameling van producten die tijdelijk in prijs zijn verlaagd. Speciaal voor de Apple-liefhebbers onder ons zijn er vier aanbiedingen onder de kerstboom gelegd. We nemen ze hieronder één voor één met je door.

MacBook Air 2017: nu 849 euro

De MacBook Air 2017 is een goede manier om een Apple-laptop voor een zacht prijsje in huis te halen. De 2017 MacBook Air draait nog steeds op de nieuwste versie van macOS, zodat je aan de slag kunt met nieuwe functies als de donkere modus en meer.

Heb je ook een iPhone of iPad? Dan zul je merken dat bestanden overzetten en het schakelen tussen je smartphone en laptop heel gemakkelijk gaat. Met het lichte gewicht en compacte design stop je deze Mac bovendien zo in je rugzak en heb je haast niet in de gaten dat je een laptop met je meedraagt.

MacBook Air (2017) – 849 euro

Apple Pencil (eerste generatie): nu 95 euro

Heb je een iPad 2017, iPad 2018, iPad 2019, iPad Pro 2017 of ouder, iPad Air 2019 of iPad mini 5? Dan is deze Apple Pencil het perfecte accessoire waarvan je waarschijnlijk niet wist dat je hem nodig had. Met dit slimme pennetje verander je de iPad in een tekentablet, die tal van populaire design-apps al ondersteunen.

Door de minimale vertraging krijg je het gevoel alsof je op papier tekent en kun je de Pencil bijvoorbeeld gebruiken om aantekeningen te maken, schitterende kunstwerken te tekenen of een PDF- of schoolportfolio te annoteren. Opladen van de Pencil is bovendien gemakkelijk: je stopt hem simpelweg in de Lightning-poort van je iPad om het pennetje ook onderweg snel wat extra energie te geven.

Apple Pencil – 95 euro

iPhone XS (64GB): nu 849 euro

De iPhone XS is het topmodel uit 2018. Het toestel heeft een dubbele cameralens, waarmee de Smart HDR-functie ervoor zorgt dat het toestel zelfstandig de ideale lichtomstandigheden kiest en je foto voor je opknapt. Met de A12-chip van Apple is het toestel bovendien razendsnel en speel je er probleemloos de nieuwste games op.

Omdat het toestel pas vorig jaar uitkwam, kan het daarom nog jarenlang op software-ondersteuning rekenen van Apple. Daardoor kun je bijvoorbeeld volgend jaar aan de slag met alle nieuwe functies die iOS 14 zal introduceren. Is de accu leeg? Dan laad je het toestel gemakkelijk op door hem op een draadloze oplader te leggen.

iPhone XS (64GB) – 849 euro

iPad 2019: nu 359 euro

Op zoek naar een nieuwe iPad om te browsen, video’s te kijken op YouTube en Netflix en af en toe een spelletje te spelen? Dan is de iPad 2019 een goede optie. De tablet, die dit jaar is uitgebracht en daarom nog jarenlang software-updates krijgt, haal je nu voor minder in huis. De tablet heeft een groter scherm (10,2 inch) dan zijn voorganger en beschikt ook over de Smart Connector. Daardoor kun je makkelijk een Smart Keyboard op de tablet aansluiten om veel fijner te typen.

iPad (2019) – 359 euro

Op zoek naar meer aanbiedingen van de MediaMarkt Cadeau Collectie? Check dan het overzicht met alle aanbiedingen.

MediaMarkt Cadeau Collectie

Zoals je van MediaMarkt gewend bent, kun je alle deals online bestellen en thuis laten bezorgen. Het is ook mogelijk om je bestelling af te halen bij een MediaMarkt-winkel in de buurt. Let op: de deals zijn niet onbeperkt en op = op. Wees er dus op tijd bij om te profiteren van de aanbiedingen.

Wil je het liever eerst even in het echt zien en vasthouden? Dat kan! MediaMarkt heeft 50 vestigingen verspreid over heel Nederland, waardoor er altijd wel eentje in de buurt zit. Bij de winkels kun je alle producten rustig bekijken en natuurlijk al je vragen stellen.

Bekijk alle MediaMarkt Cadeau Collectie deals