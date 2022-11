Zo gebruik je Twitter-alternatief Mastodon op je iPhone

Benieuwd naar het sociale netwerk Mastodon waar iedereen het plots over heeft, maar snap je het niet? Wij helpen je op weg naar je eerste toot met onze Mastodon beginnersgids!

Mastodon beginnersgids: zo werkt het op je iPhone

Iedere Twitter-gebruiker heeft inmiddels van Mastodon gehoord. Nu Elon Musk de baas is van Twitter, zoeken veel gebruikers hun heil bij dit alternatieve sociale netwerk. Of je ook om die reden een kijkje neemt, of gewoon benieuwd bent: we helpen je op weg naar je eerste toot in deze Mastodon beginnersgids.

Mastodon is niet nieuw. Sinds 2016 bestaat het sociale netwerk al en sindsdien heeft het nooit een grote doorbraak meegemaakt. Tot nu, want de recente gebeurtenissen bij Twitter hebben ervoor gezorgd dat tienduizenden mensen per dag zich registreren.

Twitter en Mastodon: de overeenkomsten en verschillen

Twitter en Mastodon lijken heel erg op elkaar, maar er zijn ook grote verschillen. Op beide platformen kun je berichtjes schrijven en daar beeld aan hangen. Op Twitter zijn dat tweets en op Mastodon toots. Je kunt elkaar volgen, hashtags gebruiken, elkaars berichten delen en dat allemaal op je iPhone en iPad.

Een groot verschil is dat Mastodon een decentraal sociaal netwerk is en werkt met ‘instances’. Dit is het punt waar menig Twitter-gebruiker afhaakt, omdat het te ingewikkeld klinkt. Toch valt dat best mee.

Twitter kun je zien als één groot dorpsplein waar iedereen hun zegje kan doen. Mastodon bestaat uit verschillende pleinen. Sommige groot, andere klein. Elk plein heeft eigen regels voor wat er is toegestaan. Dat is best desoriënterend, maar het is handig om te weten dat als jij je stoeltje neerzet op het ene plein, je nog steeds de berichten kunt lezen van mensen op de andere pleinen.

Welke app moet ik hebben voor Mastodon?

Laten we starten met de app. De meest logische keuze is de officiële Mastodon-app. Dit is een prima plek om jezelf met dit sociale netwerk te introduceren.

Let wel op dat het team achter deze app lang niet zo groot is als bijvoorbeeld Twitter of Facebook, waardoor je veel minder vaak updates kunt verwachten. De Mastodon-app kreeg op het moment van schrijven vier maanden geleden de laatste update. Toen kreeg het app-icoon een nieuwe kleur.

Mastodon for iPhone and iPad Mastodon 8,8 (314 reviews) Gratis via App Store via App Store

Er staan ook goede onofficiële apps in de App Store die vaker updates krijgen. Een goede optie is Toot!, maar deze app kost wel 4,99 euro. Om de dienst te proberen kun je daarom beter de gratis officiële app downloaden.

Toot! Dag Agren 6,6 (3 reviews) € 4,99 via App Store via App Store

Account maken en server kiezen

Zodra je de app opent kun je een account aanmaken en dan kom je direct voor een moeilijke keuze te staan: je moet een plein kiezen. Zo’n plein heet een server of instance. Waar jij je registreert hangt af van wat jij interessant vindt. Zo zijn er servers met enkel Nederlanders en servers met specifieke interesses.

De grootste servers zijn op dit moment mstdn.social en mastodon.online. Hier zitten de meeste gebruikers. Als jij je daar registreert, dan kom je het dichtst bij Twitter in de buurt.

Belangrijk om te weten is dat je jezelf niet beperkt door een account te registreren op een server, want alles staat met elkaar in verbinding. Dat betekent dat je ook mensen op andere servers kunt volgen. Tevens kun je met je hele account overstappen naar een andere server zonder dat jij je volgers verliest.

Al met al is het kiezen van de juiste server niet zo belangrijk. Kies er eentje, maak je account compleet en plaats toots en volg mensen. Zo simpel is het.

Wat is de fediverse?

Een term die je mogelijk tegenkomt op Mastodon is de fediverse. Dat is een overkoepelende term voor decentrale platformen en diensten die met elkaar kunnen communiceren, omdat ze dezelfde netwerkregels hanteren. Je kunt niet met Twitter iemand op Facebook volgen, omdat deze platformen helemaal los van elkaar staan. Met Mastodon en andere fediverse-apps kan dat wel.

Wordt Mastodon echt de nieuwe Twitter?

Het is twijfelachtig of Mastodon de echte opvolger van Twitter is. Daar is de dienst net wat te ingewikkeld en te instabiel voor. Wel is Mastodon op dit moment de grootste kanshebber om een groot platform te worden, omdat er veel gebruikers naartoe gaan en veel connecties worden gevormd. Met deze beginnersgids voor Mastodon kun je er in ieder geval mee aan de slag!

Twitter verwijderen

Bevalt Mastodon zo goed en wil je nu écht weg van Twitter? Wij leggen uit hoe je Twitter-account verwijderen werkt.