‘Massaproductie van Apple mixed-reality-headset start maart 2023’

Er is weer nieuws opgedoken rondom de Apple Reality-headset. Apple zou de massaproductie van deze mixed-reality headset eind maart 2023 starten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer nieuws over Apple mixed-reality headset

We horen de laatste maanden veel over de Apple mixed-reality headset. Deze VR/AR-bril van Apple moet als ‘unique selling point’ voor een soepele overgang van AR naar VR én terug zorgen. Daarom krijgt de Apple Reality volgens de geruchten een tweetal 8K-schermen en een enorm krachtige chip onder de motorkap.

Volgens DigiTimes moet de massaproductie van de Apple mixed-reality headset eind maart 2023 beginnen. Als deze informatie klopt, zien we een maand later de eerste officiële onthulling van dit product.

‘Pegatron start massaproductie mixed-reality headset’

Volgens DigiTimes heeft Apple Pegatron aangewezen als dé producent voor de massaproductie. Eerder wisten we al dat dit nieuwe product zich in het productievalidatieproces bevindt. Toen werd gezegd dat de productie pas eind 2024 begint. Het is dus nog afwachten of de headset zoals DigiTimes zegt in het voorjaar van 2023 verschijnt.

Omdat Apple met deze mixed-realty headset zich eerst richt op de zakelijke markten, zal de eerste oplage van de ‘massaproductie beperkt zijn’. Daardoor gaat de prijs ook hoger uitvallen dan de uiteindelijke adviesprijs voor consumenten. DigiTimes schat dat er in het begin ‘maar’ ongeveer 2.5 miljoen stuks op de markt komen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit verwachten we de Apple VR/AR-bril

Volgens de geruchten aan het begin van het jaar zou Apple de headset ergens in 2022 presenteren. Apple-analist Ming-Chi Kuo meldde in juni dat Apple mikt op een aankondiging in januari 2023. Gezien deze schatting enigszins overeenkomt met die van DigiTimes, lijkt een lancering en massaproductie van de Apple mixed-reality headset in 2023 steeds waarschijnlijker worden.

Naast de 8K-schermen, krachtige chip en de naadloze overgang tussen VR en AR, zou deze VR-bril maar liefst 14 camera’s krijgen. De helft van deze sensors zitten aan de binnenkant en volgen het gezicht van de gebruikers. Dit moet ervoor zorgen dat de avatar de uitdrukkingen nauwkeurig weergeven.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de functies van de Apple AR/VR-bril? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, download de gratis iPhoned-app of houd gewoon onze site in de gaten.