Massaclaim tegen Odido: zo meld jij je aan voor een schadevergoeding

Ben je slachtoffer van het Odido datalek in februari, dan kun je je nu aansluiten bij de massaclaim van Privacystichting Consumers United in Court (CUIC).

Massaclaim tegen Odido

Ben jij (voormalig) klant van Odido, Ben, T-Mobile of Tele2 en zijn jouw gegevens op straat komen te liggen door het datalek afgelopen februari? Dan kun je je nu gratis aansluiten bij een massaclaim tegen Odido. Volgens Privacystichting Consumers United in Court (CUIC) heeft Odido namelijk meerdere fouten gemaakt.

Meerdere fouten

Allereerst is Odido slordig is omgesprongen met de gegevens van miljoenen Nederlanders. Het schijnt dat het bedrijf in de maanden vóór de hack zelfs meerdere waarschuwingen heeft ontvangen van een Amerikaans softwarebedrijf over een kwetsbaarheid. Daar werd echter onvoldoende mee gedaan. Bovendien zouden klantenservicemedewerkers toegang hebben gehad tot grote hoeveelheden gevoelige informatie van klanten, waaronder paspoort- en bankgegevens.

Ook de communicatie van Odido krijgt kritiek. Het bedrijf zou al op 7 of 8 februari 2026 op de hoogte zijn geweest van de hack, terwijl klanten pas dagen later werden ingelicht. Daardoor konden (oud-)klanten niet op tijd maatregelen nemen, zoals het veranderen van wachtwoorden. De gevolgen van het datalek zijn inmiddels merkbaar. Criminelen gebruiken de buitgemaakte gegevens voor gerichte phishing, bijvoorbeeld via nepberichten die zogenaamd van het CJIB komen.

Mogelijk honderden miljoenen euro’s

CUIC wil met de massaclaim tegen Odido bereiken dat gedupeerden financieel worden gecompenseerd. Hoe hoog dat bedrag uitvalt, hangt af van het aantal aanmeldingen, maar kan oplopen tot tientallen of zelfs honderden miljoenen euro’s. Volgens de stichting gaat de schade echter nog een stukje verder. Het verlies van controle over je persoonlijke gegevens is op zichzelf al een inbreuk op je privacy en daarmee een reden voor compensatie.

