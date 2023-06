Van de bank af: hoe je iPhone je dit jaar in beweging brengt

Niet alleen Apple gaat je dit jaar in shape brengen met zijn sport-app, maar ook de Marvel-superhelden dragen hun steentje bij met Marvel Move. En er komt weer een Niantic-game uit.

Hoe je iPhone je helpt bewegen dit jaar

Is een smartphoneverslaving slecht voor je? Niet als je het toestel gebruik om te sporten. Dit jaar komen er verschillende apps uit die je helpen om beweging te komen.

Hardlopen met superhelden

De superhelden van Marvel duiken voornamelijk op in stripboeken, films, series en games en nodigen dus niet bepaald uit voor fysieke activiteiten. Daar komt verandering in met de komende app Marvel Move, van de makers van de populaire app Zombies, Run!

Net als Zombies, Run! wordt Marvel Move een app die je op speelse manier motiveert om te gaan hardlopen. Via audioverhalen wordt je getransporteerd naar het Marvel-universum. Er zijn verhalen met onder andere de X-men, Daredevil, Hulk, Doctor Strange en Scarlet Witch. Thor en Loki helpen je om te trainen totdat je die 5K in één keer rent, met 24 losse workouts waar je acht weken mee bezig bent.

De stemmen zijn niet ingesproken door de filmacteurs, dus je hebt helaas geen Chris Hemsworth in je oren die je motiveert. Daar heb je zijn app Centr voor nodig. Marvel Move komt deze zomer uit.

De nieuwe van Niantic: Monster Hunter NOW

Niantic doet ook weer een poging. Het gamebedrijf heeft sinds het succes van Pokémon GO niet meer zo’n grote knaller gehad, maar blijft proberen. Eerder onder andere met Harry Potter, Transformers en Pikmin en nu is de gameserie Monster Hunter aan de beurt.

Monster Hunter is voornamelijk in Japan een gigantische gameserie, maar krijgt in het westen ook steeds meer fans. In deze reeks vecht je tegen gigantische monsters. Het idee van Monster Hunter Now is dat die monsters in de echte wereld terecht komen.

Interessant aan deze game is dat het veel meer om de gevechten lijkt te draaien vergeleken met vorige Niantic-titels, maar je moet er natuurlijk wel nog steeds op uit. In beweging komen dus! Monster Hunter Now is vanaf september verkrijgbaar.

Apple Fitness Plus naar Nederland

Naast Marvel Move en Monster Hunter Now is de kans groot dat we later dit jaar in Nederland ook eindelijk toegang krijgen tot Apple Fitness Plus. Met deze app kun je allerlei workouts volgen via je iPhone of Apple TV.

Met de app krijg je twaalf verschillende workouttypes om uit te kiezen. Bijvoorbeeld kickboxen en fietsen om je in het zweet te werken, of yoga en meditatie om te ontspannen.

Het mooie van Apple Fitness Plus is dat je bij elke workout een duidelijke video krijgt met heldere instructies. Dat maakt het super toegankelijk.

Nu al sporten met je iPhone

Natuurlijk hoef je niet op deze apps te wachten om in beweging te komen. Er zijn al best een hoop opties beschikbaar voor je iPhone. We zetten vier fitness-apps voor thuis op een rij. Ook vertellen we je meer over andere soorten games die sporten combineren met plezier, waaronder het eerder genoemde Zombies, Run!.