Mar10-dag: dit zijn de (leukste) games met Mario op iPhone en iPad

10 maart is het Mario-dag en de populaire loodgieter wordt dan door Nintendo extra in het zonnetje gezet. Ook op iPhoned doen we mee en daarom laten we in dit overzicht alle officiële Mario-games op de iPhone en iPad nog een keer zien.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Mar10-dag: de leukste Mariogames op iPhone en iPad

Mar10-dag is oorspronkelijk door fans bedacht. Ze kwamen op 10 maart, omdat je de datum (op de Amerikaanse manier) schrijft als mar10. MAR10 kun je dan lezen als MARIO. Nintendo moest er in het begin niets van hebben, maar in 2016 gingen ze overstag en omarmden ze de speciale Mario-dag. Nu komt Mario-dag elk jaar weer terug.

Nintendo heeft inmiddels op de iPhone en iPad al verschillende games met Mario uitgebracht. Een prima excuus om eens alle games met de bekende loodgieter op de iPhone en iPad weer eens op te starten.

1. Mario Kart Tour

Misschien wel een van de populairste games is Mario Kart. In deze game race je in kleine wagentjes over een circuit en maak je het leven van je tegenstanders zuur met schildjes, bananen en meer.

Mario Kart Tour Nintendo Co., Ltd. 9,2 (29.125 reviews) Gratis via App Store via App Store

De game is alweer een tijdje beschikbaar en heeft inmiddels behoorlijk wat nieuwe content gekregen. Er worden regelmatig nieuwe levels en speciale personages toegevoegd. Daarnaast is het mogelijk om tegen je vrienden (of willekeurige spelers) te racen.

De smartphoneversie van deze bekende Nintendo-game speelt lekker weg, met fijne korte races en vooral een hoop dingen om te ontgrendelen. De nadruk ligt jammer genoeg wel erg op het doen van in-app aankopen, waarbij je niet altijd weet weet je krijgt. En dat is jammer.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. Super Mario Run

Als je Super Mario Run vluchtig bekijkt, zou je bijna denken dat je met een nieuw deel in de New Super Mario Bros-spellenreeks te maken hebt. Nintendo heeft vrijwel dezelfde grafische stijl voor Super Mario Run gebruikt. Hoewel je alleen van links naar rechts loopt, krijg je door de 3D-stijl toch een gevoel van diepte.

Nintendo heeft Super Mario Run volgepropt met heel wat verschillende spelmodi, wat in het begin best verwarrend is. Je hebt op de eerste plaats het avontuur waarin prinses Peach uit de handen van Bowser moet redden. Hierin doorloop je zes verschillende werelden die ieder afgesloten worden met een eindbaas.

Daarnaast heb je de bouw je Koninkrijk-modus waarin je ervoor moet zorgen dat alle Toads weer onderdak krijgen. Dit onderdeel is aardig, maar niet echt heel speciaal. De Toad-race modus dan weer een stuk vermakelijker. Hier kun je het opnemen tegen je vrienden en andere spelers over de hele wereld.

Super Mario Run Nintendo Co., Ltd. 6,8 (2.440 reviews) Gratis via App Store via App Store

Verder vind je ook meer uitdagingen in Remix 10. Hierin speel je heel snel achter elkaar tien verschillende korte stukjes uit bestaande Super Mario Run-levels. Deze stukjes zijn elke keer anders, waardoor je elke keer een andere uitdaging hebt.

Andere Nintendo-games

Er zijn natuurlijk nog veel meer andere games van Nintendo op de iPhone en iPad te vinden. Soms kun je op Mario-dag speciale voorwerpen verdienen in deze games.

Animal Crossing: Pocket Camp Nintendo Co., Ltd. 9,2 (6.577 reviews) Gratis via App Store via App Store

Fire Emblem Heroes Nintendo Co., Ltd. 9,4 (1.341 reviews) Gratis via App Store via App Store

Wil je meer nieuw of leuke tips voor Apple Watch, iPhone, Mac of iPad? Meld je dan aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte van het laatste Apple-nieuws!