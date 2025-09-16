Google Maps, Waze óf TomTom: waar zijn jouw gegevens het veiligst?

Welke navigatie-app kun je het beste kiezen als je jouw privacy hoog in het vaandel hebt, Google Maps, Waze of TomTom? Wij zochten het uit!

Google Maps, Waze of TomTom?

Het mag duidelijk zijn dat alle navigatie-apps die je op je iPhone gebruikt gegevens van je gebruiken om je van A naar B te brengen. Maar hoe gaan ze verder met die gegevens om? En welke app kun je het beste gebruiken als je veel waarde hecht aan je privacy, Google Maps, Waze of TomTom?

De voor- en nadelen

Google Maps, Waze en TomTom hebben allemaal hun voor- en nadelen. Er zijn verschillen in functionaliteit, maar zeker ook in privacy. We zetten de belangrijkste aspecten van elke app voor je op een rij.

Google Maps

Google Maps

De bekendste van de drie is waarschijnlijk Google Maps, die zeer nauwkeurig is als het gaat om navigatie. De app is wereldwijd te gebruiken en heeft veel extra functies, zoals Street View en openbaar vervoer. Google Maps gebruikt je locatie- en zoekgegevens echter niet alleen voor de navigatie, maar ook om profielen aan te maken voor advertenties. Je kunt een aantal dingen uitschakelen, maar standaard verzamelt Google Maps ál je gegevens.

Waze

Waze

Waze blinkt uit in real-time verkeersinformatie. Dankzij de community ontvang je razendsnel meldingen voor flitsers, files en ongelukken. Waze is eigendom van Google, dus ook hier worden je gegevens verzameld en gedeeld met Google ten behoeve van advertenties. Hoewel je onderweg anoniem meldingen kunt doen, worden je rijgedrag en routes doorgaans alsnog opgeslagen.

TomTom

TomTom

TomTom is een Europees bedrijf (Nederlands zelfs) en valt daardoor onder de strenge EU-privacywetgeving AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De TomTom-app verzamelt anonieme verkeersdata voor het bepalen van de verkeersdrukte, maar koppelt dit niet standaard aan je identiteit. Je gegevens worden ook niet gebruikt voor advertenties. De community van TomTom is weliswaar kleiner, maar je privacy wordt in verhouding met de andere twee apps veel beter beschermd.

Conclusie: Google Maps, Waze of TomTom?

Zowel Google Maps, Waze en TomTom brengen je op een betrouwbare manier van A naar B. Daarbij heeft Google Maps veruit de meeste extra functies. Waze maakt het best gebruik van de community met meldingen van verkeersinformatie. Enige nadeel is dat deze apps allebei van Google zijn en dat jouw gegevens door Google worden gebruikt voor advertenties. Dat is iets wat TomTom vele malen beter doet. Jouw gegevens zijn dus zonder meer het veiligst bij TomTom!

