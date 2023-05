Oppassen: gevaarlijke malware voor macOS wordt nu verspreid via Telegram

Er zijn de laatste tijd steeds meer waarschuwingen voor gevaarlijke malware gericht op macOS. De kwaadaardige software wordt nu zelfs via Telegram verspreid.

Gevaarlijke malware voor Mac neemt toe

Apple’s macOS staat bekend als een veilige digitale omgeving, maar de laatst tijd wordt er steeds vaker gewaarschuwd voor gevaarlijke malware die gericht is op de Mac. Malware is een zichzelf uitvoerende code die op je toestel wordt gezet, zonder dat je het zelf doorhebt. Het woord is een samenvoeging van malicious en software en betekent dus kwaadaardige software.

Cyble Research and Intelligence Labs (CRIL), gespecialiseerd in het beschermen van digitale omgevingen, heeft nu nieuwe malware gevonden die gefocust is op macOS. De nieuwe malware, Atomic macOS Stealer (AMOS) genoemd, is ontwikkeld om gevoelige informatie van je Mac te stelen. CRIL heeft verder ontdekt dat deze malware verspreid wordt via Telegram.

Malware macOS gericht op stelen gevoelige informatie

AMOS heeft dus voornamelijk als doel om gevoelige informatie van je Mac te stelen. Zodra de malware zich in macOS heeft genesteld, krijgt de kwaadaardige software toegang tot je wachtwoorden, systeeminformatie, bestanden en zelfs het wachtwoord van je Mac. Ook je cookies, wallets en digitale betaalkaarten lopen gevaar met de nieuwe malware voor macOS.

De software kan dus voor behoorlijk wat problemen zorgen en wordt door de makers verspreid via Telegram. In bepaalde kanalen is de malware voor macOS te koop voor maar liefst 1.000 dollar per maand. Na de betaling krijg je toegang tot AMOS en heb je de mogelijkheid om de software naar iemand door te sturen om gegevens te stelen. Zo verspreidt de malware zich relatief snel.

Zo bescherm je jezelf tegen de gevaarlijke malware

Het is dus belangrijk om goed op te letten als je onbekende software op je Mac downloadt. Malware voor macOS wordt in de meeste gevallen van het internet gedownload. Het is daarom verstandig om nieuwe programma’s voornamelijk uit de App Store te downloaden. Je weet dan vrijwel zeker dat het veilige software is, want Apple controleert alle apps voordat ze in de App Store komen.

Daarnaast is het aan te raden om altijd sterke wachtwoorden in te stellen en waar mogelijk je account te beveiligen met tweestapsverificatie. Zorg er bovendien voor dat je apparaten altijd voorzien zijn van de nieuwste software-updates, want deze bevatten vaak verbeteringen op het gebied van beveiliging. Door je account zo goed mogelijk te beveiligen verspreidt malware zich minder snel in macOS.

Gebruik ten slotte ook je gezonde verstand bij het openen van onbekende links, vooral in apps als Telegram en WhatsApp. Vertrouw je een bepaalde link niet? Of heb je twijfels over de betrouwbaarheid van de bron? Kies er dan voor om de link niet te openen.

