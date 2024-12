Malware op de Mac is een groeiend probleem – dit moet je weten

Wees gewaarschuwd: dit is waarom malware op de Mac de komende jaren een steeds groter probleem gaat worden.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Malware op de Mac is een groeiend probleem

Een rapport van cybersecuritywebsite Moonlock waarschuwt voor de toenemende verspreiding van geavanceerde malware voor de Mac, die is gemaakt met behulp van AI (Artificial Intelligence). Moonlock onderzocht hoe publiekelijk beschikbare tools zoals ChatGPT hackers in staat stellen om technische barrières te omzeilen en zodoende sneller kwaadaardige software te produceren.

Volgens het rapport is de toegangsdrempel nu lager dan die ooit geweest is. AI is een nieuwe bondgenoot geworden van cybercriminelen die macOS-gerichte campagnes willen lanceren. Moonlock legt uit dat door de opkomst van malware-as-a-service (MaaS), Mac-malware voor criminelen bereikbaarder is dan ooit. Met name goedkope MaaS-opties verlagen de drempel voor veel aanvallers aanzienlijk.

macOS is niet langer veiliger

Tot nog toe was macOS altijd veiliger, omdat het minder gevoelig was voor cyberaanvallen dan Windows. Volgens de onderzoekers is dat idee inmiddels toch echt achterhaald. Het advies van Moonlock is nu om macOS te behandelen zoals elk ander besturingssysteem. Het is dus zaak om de software up-to-date te houden met beveiligingspatches, alleen programma’s te downloaden van betrouwbare bronnen en goede beveiligingssoftware te installeren.

Mykhailo Pazyniuk, Malware Research Engineer bij Moonlock, zegt: “We verwachten in 2025 een toename in de verscheidenheid aan macOS-aanvallen. In 2024 hebben we verschillende aanvallen gezien die de beveiliging van Apple probeerden te omzeilen. Daarbij waren vooral de gebruikers zelf de zwakste schakel en daardoor ook het doelwit. Om die reden is er het afgelopen jaar relatief weinig moeite gedaan om lekken te vinden in macOS zelf.”

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens Pazyniuk zal de markt van MaaS- en macOS-aanvallen in 2025 onherroepelijk blijven groeien, en mogelijk ook meer manieren bieden om onopgemerkt te blijven voor antivirussoftware. Malware op de Mac is dus zeker iets om goed in de gaten te houden. Als er ontwikkelingen zijn, houden we je uiteraard op de hoogte!