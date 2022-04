Gelekte mallen verklappen afmetingen iPhone 14 (en stellen ons een beetje teleur)

Een gelekte foto van mallen geeft ons een nieuw inkijkje in de afmetingen (en andere specificaties) van de iPhone 14-lijn. Lees onze conclusies in dit artikel!

Gelekte mallen tonen géén iPhone 14 mini

Via het Chinese sociale netwerk Weibo zijn mallen voor hoesjes voor de nieuwe iPhone 14-lijn gelekt. Deze bevestigen de geluiden die we al een langere tijd horen; de iPhone 14 en de de iPhone 14 Pro zijn 6,1 inch groot. De iPhone 14 Max en de iPhone 14 Max Pro hebben een diagonaal van 6,7 inch.

De grote afwezige: de iPhone 14 mini. Schijnbaar verkochten de 5,4-inch modellen van de vorige vlaggenschepen niet goed genoeg. Apple schrapt deze van de line-up. Dit stelt ons wel enigszins teleur. Niet iedereen zit te wachten op een telefoon die nét in een broekzak past. We verwachten dat deze vier iPhone ‘s in het najaar van 2022 het levenslicht zullen zien.

‘Camera-eilanden zijn dikker dan de voorgangers’

Volgens dezelfde bronnen zullen de camera-eilanden aan de achterkant van deze nieuwe iPhone’s een halve centimeter dikker zijn dan de camera’s in de iPhone 13. Dat is omgerekend een groei van maar liefst 5 procent. Ook in de hoogte en breedte neemt deze toe met hetzelfde percentage. Dit is naar verwachting om de groothoeklens en de telelens in de iPhone 14 te verbeteren.

Hoewel Apple een lange tijd zijn vlaggenschip-telefoons heeft uitgerust met een 12 megapixel-camera, gaan er nu geruchten dat de iPhone 14 Pro-modellen foto’s met maar liefst 48 megapixel kunnen gaan schieten. Dit zou ook 8K video mogelijk maken. Helaas kunnen we dit niet bevestigen aan de hand van de foto van de gelekte mallen van de iPhone 14.

Deze foto betekent bovendien dat we nog geen periscoopcamera gaan vinden in de iPhone 14. Dit spiegeltje, dat een enorme vooruitgang voor telefooncamera’s moet gaan worden, verwachten we pas voor de iPhone 15-lijn in 2023.

‘iPhone 14 Pro krijgt andere voorkant’

Het plaatje toont jammer genoeg alleen de achterkant van de mallen van de iPhone 14. Toch denken we te weten dat de iPhone 14 Pro-modellen er aan de voorkant ook iets anders uit gaan zien. De inkeping voor de selfiecamera gaat plaats maken voor een cirkelvormig gaatje. De speakers krijgen daarnaast ook een eigen pilvormige uitsnede.

Ben je benieuwd naar de nieuwe iPhone 14? Of wil je er er alvast ruimte voor maken in je budget? Wij denken te weten wat de prijzen zijn voor de iPhone 14-lijn. In een ander artikel van iPhoned.nl lees meer over de overige verwachtingen van deze nieuwe telefoon van Apple.

