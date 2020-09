Op Instagram en TikTok worden apps gepromoot die niet doen wat ze zeggen. Als je de apps (vaak met een hoge aanschafprijs) hebt gekocht, krijg je na het opstarten nog meer reclames te zien. De reclames richten zich duidelijk op een jonger publiek.

Malafide TikTok-reclame herkennen: zo doe je dat

Antivirusbedrijf Avast ontdekte de reclames dankzij een tip van een TikTok-gebruiker. In reclamefilmpjes die erg lijken op reguliere TikTok-video’s vertellen mensen positieve verhalen over apps die in werkelijkheid gemaakt zijn om reclames op te dringen en mensen geld afhandig te maken.

De app waar het om gaat zou inmiddels al 2,4 miljoen keer gedownload zijn. De mensen erachter zijn er bovendien 500.000 dollar rijker van geworden. We raden iedereen dus aan om alert te zijn op reclames op TikTok en Instagram die dit soort apps promoten. Door rekening te houden met de onderstaande stappen kun je voorkomen dat jij er ook intrapt.

Hoe herken je de apps en wat kun je er aan doen?

Voorkomen is beter dan genezen, dus is het verstandig om jezelf even in te lezen over dit soort apps. Zeker omdat TikTok een jonge doelgroep met gebruikers heeft die mogelijk minder snel doorhebben dat de app die ze zien niet doet wat hij belooft.

1. Pas op voor deze apps en ontwikkelaars

In de reclames worden apps gepromoot waarmee je muziek kunt downloaden of mooie wallpapers kunt instellen. Op de website van Avast is inmiddels een lijst samengesteld met applicaties die zich hier schuldig van maken. Het loont om in de App Store te kijken naar de naam van de ontwikkelaar. Blijkt ‘Abdelsatar Abdalmotaleb’ of ‘Apps & Games Inc Unlimited Fun Free Games’ de app te hebben gemaakt, dan gaat het waarschijnlijk om een malafide applicatie.

2. Check de App Store-beoordelingen

Tegen de tijd dat jij een dergelijke reclame te zien krijgt, zijn talloze mensen je waarschijnlijk al voorgegaan. Kijk daarom als je naar de App Store wordt gestuurd via Instagram, TikTok of een ander sociaal netwerk altijd naar de reviews die de app heeft gekregen.

De meeste apps die in deze situatie bekend zijn, hebben al een hele lage score van gebruikers gekregen. Dat is een sterke aanwijzing om voor een dergelijke app niet te betalen of ‘m überhaupt niet op je toestel te zetten.

3. Controleer of wat de app verkoopt het geld waard is

De meeste apps bieden iets aan wat talloze gratis apps in de App Store ook doen. Tien euro betalen voor een wallapper-app is een wel erg fors bedrag. Wees daarom altijd kritisch op wat de app aanbiedt en of dat het prijskaartje wel waard is. In dit geval is het duidelijk een snelle manier om geld te verdienen aan nietsvermoedende gebruikers.

4. Rapporteer de reclame die je ziet

Heb je een reclamevideo gezien die je niet vertrouwt? Rapporteer hem dan altijd bij het sociale netwerk dat je ziet en geef hem ook aan in de App Store. Als genoeg mensen dit doen, komen ze op de radar van de app-ontwikkelaars en zullen ze vroeg of laat verwijderd worden. Daarmee voorkom je dat andere gebruikers ook in deze val trappen.

