‘iPhone krijgt nooit een makkelijk te vervangen accu’ – dit is waarom

Het lijkt erop dat Apple de Europese regels weer omzeilt, want de iPhone krijgt waarschijnlijk nooit een accu die makkelijk te vervangen is. Dit is waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe Europese wetgeving voor accu’s

De Europese Unie heeft een nieuwe wet aangenomen, die stelt dat alle smartphones vanaf 2027 een vervangbare batterij moeten hebben. Hiermee wordt het verboden voor fabrikanten als Apple om accu’s vast te maken aan de telefoon. Met de nieuwe regelgeving moet het vanaf 2027 dus makkelijker worden om zelf de accu van je iPhone te vervangen.

Lees ook: iPhone batterij vervangen – alle prijzen op een rij

De nieuwe Europese wet is bedoeld om het milieu minder te belasten. Zo doe je straks langer met je iPhone als je er gemakkelijk een nieuwe batterij in kunt zetten. Toch lijkt het er niet op dat Apple van plan is om een makkelijk te vervangen accu in de iPhone te plaatsen. Apple-topman John Ternus heeft in een interview toegelicht wat de plannen van het bedrijf zijn om aan de nieuwe wet te voldoen.

Vervangen van de iPhone-batterij blijft moeilijk

Volgens de topman is het belangrijk dat het vervangen van een accu bij de iPhone veilig en effectief gebeurt. Het plaatsen van een nieuwe batterij gaat volgens Ternus gepaard met het sealen van de telefoon, zodat de iPhone waterbestendig of waterdicht blijft. Om er zeker van te zijn dat dit op de juiste manier gebeurt, moet je ook na 2027 waarschijnlijk nog naar een Apple-verkoper voor een nieuwe batterij.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dat is overigens niet de enige reden, want Apple analyseert ook de data die verzameld wordt uit het reparatieprogramma. Volgens Ternus kan aan de hand van deze data worden bepaald welke onderdelen van de iPhone goed zijn, en welke nog beter kunnen. Wanneer iedereen zelf de accu van de iPhone kan vervangen, heeft Apple een stuk minder inzicht in deze data.

iPhone 14 is al makkelijker te repareren

Ondertussen maakt Apple het wel makkelijker om de iPhones te repareren. Eén van de grootste veranderingen bij de iPhone 14 was namelijk de manier waarop het toestel uit elkaar gehaald kon worden. Bij de iPhone 14 (Plus) is het mogelijk om de glazen achterkant van de telefoon open te maken, zonder het glas kapot te maken. Zo kunnen aanbieders de accu van de iPhone al makkelijker vervangen.

Lees ook: iPhone-tips voor je batterij: zo houdt je accu het langer vol

Bij de iPhone 14 Pro (Max) is dit helaas niet mogelijk. Het is de verwachting dat daar bij de iPhone 15 verandering in komt. Alle modellen van de iPhone 15 zijn dan makkelijker uit elkaar te halen. Je kunt dus nog steeds niet zelf de accu van de iPhone vervangen, maar het wordt in ieder geval wel goedkoper. En daar komt voorlopig dus geen verandering in, als we de topman van Apple moeten geloven.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!