Mail in iOS 18: deze 7 veranderingen komen naar je iPhone

Er komen met iOS 18 veel nieuwe functies naar de Mail-app van je iPhone. Deze veranderingen zijn al aangekondigd!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe functies voor Mail in iOS 18

Apple voert met iOS 18 grote veranderingen door op de iPhone. Met de update gaan meerdere apps van Apple op de schop, waaronder de Mail-app. De applicatie krijgt een compleet nieuw design en wordt uitgebreid met Apple Intelligence. Het is voor het eerst in jaren dat Apple de Mail-app aanpast. Gebruik je de app regelmatig en wil je weten wat er gaat veranderen? Deze functies komen naar de Mail-app in iOS 18!

1. Categorieën

Raak je vaak het overzicht in je mailbox kwijt? Dan is er goed nieuws, want vanaf iOS 18 verdeelt de Mail-app al je berichten automatisch in de juiste categorie. Zo is er een inbox met al je transacties, met updates, promoties en nog veel meer. Op die manier wordt het veel gemakkelijker om al je mails te vinden. In de inbox met alle mails worden je berichten chronologisch gesorteerd, zoals dat in iOS 17 ook al gebeurde.

2. Digest View

In iOS 18 verzamelt de Mail-app alle berichten van een afzender op dezelfde plek. Je ziet dus alle mails van bijvoorbeeld de supermarkt in je buurt op één plek staan (Digest View), zodat je belangrijke mails sneller terugvindt. Deze sortering werkt alleen binnen een categorie, dus bij het overzicht met alle mails is er geen verdeling per afzender. Is een bedrijf niet bij de juiste categorie ingedeeld door de Mail-app? Dan kun je indeling zelf gemakkelijk aanpassen.

3. Ongelezen mails uitlichten

De indeling in de Mail-app wordt behoorlijk aangepast in iOS 18, maar dat is nog niet alles. Apple maakt in de vernieuwde versie van de app een duidelijker onderscheid tussen gelezen en ongelezen mails. Berichten die je al hebt geopend worden lager in het overzicht geplaatst, terwijl ongelezen mails juist bovenin verschijnen. Met deze indeling is de kans kleiner dat je een mailtje mist.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Slimme antwoorden

Apple Intelligence maakt het beantwoorden van mails veel gemakkelijker in iOS 18. Met kunstmatige intelligentie worden er slimme antwoorden opgesteld. Je hoeft daarvoor alleen een aantal vragen te beantwoorden in de Mail-app, er wordt vervolgens automatisch een reactie geschreven. Je kunt ook extra informatie geven aan Apple Intelligence, zodat de mail zo compleet mogelijk is.

In iOS 18 krijg je er een schrijfhulp onder de naam Writing Tools bij in de Mail-app. Met de schrijfhulp is het mogelijk om zelfgeschreven teksten te verbeteren, herschrijven, controleren en samen te vatten. Dat is niet alles, want je kunt ook de toon van de tekst aanpassen naar vriendelijk of professioneel. Vind je de mail te lang? Of moet je bericht ingekort worden? Ook daar kan Apple Intelligence je mee helpen.

6. Samenvatten

Vanaf iOS 18 is het niet meer nodig om al je mails te lezen, want Apple Intelligence vat alle berichten voor je samen. De korte samenvatting wordt weergegeven in de voorvertoning van de mail, waardoor je het bericht niet meer hoeft te openen. Als je de mail toch opent krijg je een uitgebreidere samenvatting te zien. Het blijft wel aan te raden om belangrijke mails zelf te lezen, zodat je zeker weet dat je geen informatie mist.

7. Mails met prioriteit

Om te voorkomen dat je belangrijke mails mist, plaatst Apple in iOS 18 berichten die prioriteit hebben bovenaan het overzicht in de Mail-app. Mails hebben prioriteit als er informatie die tijdgebonden is wordt gedeeld. Denk hierbij aan een uitnodiging voor een evenement, het inchecken voor een vlucht of een vergadering die niet doorgaat. Mails met deze informatie worden als eerste getoond in iOS 18.

Veel functies komen pas in iOS 18.1 (of later)

Er komen in iOS 18 dus veel nieuwe functies naar de Mail-app, maar die zijn helaas lang niet allemaal direct beschikbaar. Voor een groot deel van de features moeten we wachten op een latere update. Bovendien is Apple Intelligence voorlopig niet beschikbaar voor Europese gebruikers, waardoor we nog tot 2025 moeten wachten tot alle features in Nederland en België verschijnen.

De vernieuwde versie van de Mail-app is daarom nog niet beschikbaar in de testversies van iOS 18. Apple heeft het ontwerp van de app ook niet aangepast in de bèta van iOS 18 en iOS 18.1. Het lijkt dus zeker dat de functies nog even op zich laten wachten. Wil je weten welke veranderingen er wél direct beschikbaar zijn bij de release van iOS 18? Lees dan hier wat je kunt verwachten van de grootste iPhone-update in jaren!