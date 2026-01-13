Deze mail van Instagram moet je negeren (voor je eigen veiligheid)

Als je een mail hebt ontvangen waarin staat dat je je Instagram-wachtwoord hebt gereset terwijl je dat niet hebt gedaan, negeer die mail dan!

Negeer deze mail van Instagram

Hoewel Instagram beweert dat er geen sprake is van een beveiligingslek, zegt Malwarebytes (een bedrijf dat antivirussoftware maakt) in een nieuw bericht dat cybercriminelen de accountgegevens van 17,5 miljoen Instagram-gebruikers hebben gestolen. Bovendien hebben veel Instagram-gebruikers aangegeven dat ze een mail hebben ontvangen voor het opnieuw instellen van hun Instagram-wachtwoord. Meta zou een verzoek daartoe hebben ontvangen. Wat er precies is gebeurd, is op dit moment helaas nog niet helemaal duidelijk.

Malwarebytes zegt in het bericht ook dat het lek Instagram-gebruikersnamen, fysieke adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en meer omvatte. Instagram verklaart echter dat er geen sprake is van een inbreuk en dat de gebruikersaccounts veilig zijn.

Dark web

In het bericht van Malwarebytes staat verder dat de gegevens te koop zijn op het dark web en misbruikt kunnen worden door cybercriminelen. Malwarebytes heeft inmiddels tegen klanten gezegd dat het lek is ontdekt tijdens een routinecontrole van het dark web en dat het mogelijk is veroorzaakt door een incident met een Instagram-API in 2024.

Het gemelde lek heeft ertoe geleid dat gebruikers verschillende e-mails van Instagram hebben ontvangen met het verzoek om hun wachtwoord opnieuw in te stellen. Volgens Malwarebytes kan de gelekte informatie leiden tot ernstigere aanvallen, zoals phishing-pogingen of het overnemen van accounts. In reactie hierop heeft Instagram op X gepost dat gebruikers de recente e-mails met verzoeken om hun wachtwoord opnieuw in te stellen kunnen negeren.

We fixed an issue that let an external party request password reset emails for some people. There was no breach of our systems and your Instagram accounts are secure.



You can ignore those emails — sorry for any confusion. — Instagram (@instagram) January 11, 2026

Dit kun je doen

Hoewel Instagram zegt dat dit geen datalek is, heeft moederbedrijf Meta in het verleden al wel eens in de problemen gezeten vanwege datalekken. Als je dat nog niet hebt gedaan, is het altijd een goed idee om tweestapsverificatie in te schakelen en je wachtwoord te wijzigen. Nog beter is het om in het Accounts Center van Meta te controleren welke apparaten zijn ingelogd op je Instagram-account.

Verder kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte over dergelijke datalekken!