Sommige MagSafe-opladers nu al verkleurd, mogelijk door hitteprobleem

De MagSafe-oplader van Apple lijkt in sommige gevallen zijn witte kleur al snel te verliezen. Het is niet duidelijk of dit een probleem is, of zo hoort.

Sommige MagSafe-opladers nu al verkleurd

Apples eerste eigen draadloze oplader ligt nu een paar weken in de winkels, maar het eerste probleem lijkt al te zijn ontdekt. Op verschillende internetfora en Twitter duiken foto’s op van MagSafe-laders die een verkleurde kring laten zien.

Het witte oppervlak waar je een iPhone op legt om ‘m draadloos op te laden, zou in sommige gevallen al snel van kleur veranderen. Dit is er daarna niet af te vegen met een doek, omdat het in het materiaal van de lader getrokken lijkt te zijn.

De reden hiervoor is nog niet bekend, maar het zou met hitte te maken kunnen hebben. De MagSafe-lader wordt tijdens het opladen al snel behoorlijk warm, waardoor bijvoorbeeld de kleur van een beschermhoes los kan laten en op de oplader kan gaan zitten. Zo waarschuwde Apple eerder ook al dat hoesjes een kring kunnen krijgen als je ze met MagSafe oplaadt.

Het is onduidelijk of het om een veelvoorkomend probleem gaat en of Apple opladers die er last van hebben gratis vervangt. Wij raden aan om de oplader goed in de gaten te houden en bij problemen altijd even contact op te nemen met Apple Support. Mogelijk gaat het hier om een fout in de hardware waarbij je aanspraak kunt doen op je garantie.

Het nieuws van MagSafe volgt na een weekend vol met andere defecten van Apple-producten. Zo startte Apple zaterdag een speciaal reparatieprogramma voor AirPods Pro met geluidsproblemen en bleek zondag dat de iPhone 12 Pro een probleem met de autofocus lijkt te hebben. Het fotograferen van objecten die dichtbij zijn, zou voor wazige foto’s zorgen.

