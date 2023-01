Apple MagSafe krijgt binnenkort een opvolger – dit wordt er beter

De Apple MagSafe krijgt waarschijnlijk een opvolger. Wat is er beter aan de nieuwe draadloze oplader van Apple?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe draadloze oplader geïntroduceerd

Er is een nieuwe draadloze oplaadstandaard geïntroduceerd, die grotendeels is geïnspireerd op MagSafe van Apple. Op dit moment is Qi de dominante oplaadstandaard bij draadloze opladen, maar deze krijgt nu met Qi2 een opvolger.

MagSafe gebruikte Qi al als oplaadstandaard, maar Apple voegde daar de bekende magnetische ring aan toe. Met deze magnetische ring blijft de draadloze oplader bijvoorbeeld goed plakken aan je telefoon. Hoe gaat de MagSafe met Qi2 eruit zien?

Apple MagSafe heeft Qi2 geïnspireerd

Voor de ontwikkeling van de nieuwe oplaadstandaard is de MagSafe van Apple als uitgangspunt gebruikt. De Qi2-standaard is namelijk eveneens voorzien van een magnetische ring. Hierdoor sluit de draadloze oplader beter aan op de device, een belangrijk aspect om op te letten bij draadloos opladen.

Door een device – bijvoorbeeld je iPhone – goed aan te sluiten op de draadloze oplader, gaat het opladen (veel) sneller. Er gaat minder energie verloren bij een goede aansluiting, waardoor er in minder tijd meer energie overgezet kan worden. Een goede aansluiting is bovendien veiliger. Apple staat op de lijst van bedrijven die Qi2 ondersteunen, de opvolger van Apple MagSafe krijgt dus ook Qi2.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat gebeurt er met de oude Apple MagSafe?

Voor Qi heeft de nieuwe Qi2-standaard in principe geen gevolgen. De ‘oude’ draadloze oplader blijft gewoon werken, ook met een device dat Qi2 ondersteunt. In dat geval krijgt de oude oplader simpelweg niet de voordelen van Qi2, dat bij iPhones voornamelijk een hogere oplaadsnelheid zal zijn.

Qi2 zet namelijk naar verwachting meer dan het maximum van 15 watt over bij draadloos opladen. Qi en dus ook MagSafe hebben op dit moment een maximum van 15 watt, maar door deze hoeveelheid te verhogen is het mogelijk om je telefoon sneller op te laden. Sluit je een Qi-standaard aan op een Qi2, dan blijft het oude maximum gelden. Je oude MagSafe blijft dus nog zeker bruikbaar.

MagSafe straks ook te gebruiken op Android

Dat Qi2 nu de nieuwe oplaadstandaard wordt, is goed nieuws voor iedereen met een MagSafe. Qi2 wordt daardoor namelijk ook verwerkt in Android-smartphones, waardoor je in de toekomst je MagSafe voor meerdere telefoons dan enkel je iPhone kan gebruiken. Ben je een dagje weg en heeft een vriend met een Android-telefoon een lege batterij? Dan kan je die straks helpen met je MagSafe-oplader!

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!