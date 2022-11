Zien: dit Apple-product was zo slecht dat het nooit is uitgebracht

Er zijn foto’s opgedoken van een prototype van een MagSafe-oplader van Apple. Het bijzondere hieraan is dat hij ook als standaard gebruikt kan worden. Waarom we toch blij zijn dat Apple dit niet heeft uitgebracht? Lees gerust verder …

Foto’s van gekke MagSafe-oplader

Heb jij een MagSafe-oplader thuis? Zo ja, dan ben je er vast heel blij mee. Apple heeft met deze opladers een perfecte combi tussen bedraad en draadloos opladen ontworpen. MagSafe-opladers klikken magnetisch vast aan de achterkant van je iPhone, waarna de telefoon meteen wordt opgeladen. Geen gehannes met de Lightning-aansluiting, maar ook geen zorgen dat je je iPhone niet helemaal goed op het draadloze oplaadmatje hebt gelegd.

Soms vragen we ons bij iPhoned af waarom Apple niet veel meer MagSafe-accessoires maakt. Zoals dit prototype dat nu op foto’s van een Aziatische verzamelaar is opgedoken.

Lees ook: Werkende AirPower-prototype toont waarom dit Apple-concept faalde

Cool concept, matige uitvoering

Op papier klinkt de ‘Apple Magic Charger’ heel cool. Het idee is namelijk dat je een oplader en standaard voor je iPhone in één hebt. Net zoals het Lightning-dock van jaren terug. De Magic Charger ziet eruit als een gewone MagSafe-oplader, maar dan omcirkeld door een aluminium base met afgeronde hoeken. Door je iPhone erop te plaatsen, laad je je hem op.

‘Magisch’ wordt de oplader omdat je het MagSafe-puck-gedeelte kunt omklappen zodat je een standaard hebt. Klinkt geweldig, toch? Nou, ja en nee. Want zoals je weet zitten de MagSafe-magneten in het midden van de telefoon. Dus de enige manier waarop je de Magic Charger als standaard kunt gebruiken, is door je telefoon er in landschapsmodus op te plaatsen. Misschien handig voor video’s, maar in de meeste gevallen willen wij onze iPhone juist in portretmodus met een standaard gebruiken.

Wat vinden jullie?

Bij iPhoned zijn we heel benieuwd naar jullie mening? Als Apple deze Magic Charger had uitgebracht, hadden jullie hem dan gekocht? Apple’s MagSafe-accessoires tot nu toe zijn een beetje hit or miss. De gewone oplader is prima, maar de MagSafe Duo is bijvoorbeeld veel te duur. De MagSafe portemonnee is dan wel weer cool (zeker met de Zoek mijn-ondersteuning), maar de MagSafe-powerbank ziet er wel bijzonder vreemd uit. In welke categorie hoort de Magic Charger volgens jullie?