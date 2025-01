Apple brengt update voor MagSafe-oplader uit: zo installeer je die

Er is nieuwe firmware voor de 25 W MagSafe-oplader die compatibel is met iPhone 12 en nieuwer, en nieuwste AirPods en Apple Watch-modellen.

De bijgewerkte firmware voor de 25 W MagSafe-oplader die Apple heeft uitgebracht, is versie 2A143. In de app Instellingen zie je overigens een ander versienummer staan dan het interne firmware-nummer. De betreffende oplader werd in 2024 tegelijk met de iPhone 16-modellen uitgebracht en kan deze iPhones opladen met maximaal 25 watt. Voor de iPhone 12-modellen tot en met de iPhone 15-modellen is het opladen echter beperkt tot 15 watt.

Omdat firmware-updates stilzwijgend via de ether worden uitgebracht, geeft Apple ook geen release notes. We weten dus ook niet welke nieuwe functies of bugfixes de nieuwe software bevat. Ook is er geen duidelijke methode voor het updaten van de firmware van een MagSafe-oplader. De oplader moet in elk geval zijn aangesloten op een Apple-apparaat om überhaupt een firmware-update te starten.

Firmware controleren

Je kunt de firmware van je Apple draadloze oplader controleren door de volgende stappen te volgen:

Plaats je iPhone op de MagSafe-oplader zodat het opladen begint;

Open de app Instellingen op je iPhone, tik op ‘Algemeen’ en dan op ‘Info’;

Scrol naar beneden en tik op ‘Apple MagSafe oplader’;

Controleer de nummers naast Firmwareversie en Modelnummer.

Als jouw draadloze oplader van Apple niet wordt weergegeven, is de kans groot dat de oplader toch niet van Apple is. Misschien heb je dan dus een namaak oplader te pakken. Het menu wordt ook niet weergegeven als je een door Apple goedgekeurde MagSafe-oplader van een andere fabrikant gebruikt. Houd daar dus ook rekening mee. Een oplader van een andere fabrikant die niet door Apple is goedgekeurd, wordt sowieso niet weergegeven.

Wil je zeker weten dat je een MagSafe-oplader van Apple hebt, dan koop je de oplader rechtstreeks op de website van Apple.