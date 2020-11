Tegelijk met de iPhone 12 (Pro) verscheen ook de nieuwe MagSafe-oplader, maar er is meer op komst. Apple brengt binnenkort namelijk ook de MagSafe Duo-oplader uit. In dit artikel lees je er alles over.

Tijdens het iPhone 12-event onthulde Apple dat MagSafe terugkeert en nu werkt met de nieuwe iPhone 12-telefoons. We geven antwoord op de belangrijkste vragen over de MagSafe Duo-oplader.

1. Wat is de MagSafe Duo-oplader? Zoals de naam wellicht al doet vermoeden, laadt de Magsafe Duo-oplader twee apparaten tegelijk op: aan de ene kant een iPhone, en aan de andere kant een Apple Watch. Je ziet aan de ene kant een magnetische ring om je iPhone op te leggen.



Aan de andere kant zie je een kleinere ring die je omhoog kunt duwen. Hier kun je een Apple Watch draadloos opladen. De Duo-oplader zelf moet wel in het stopcontact.

2. Hoe werkt het? MagSafe werkt door middel van magneten. Zowel de standaard MagSafe-oplader als de Duo-oplader zijn voorzien van een magnetische ring, waardoor je apparaat precies op de juiste plek ligt.



In de MagSafe-oplader zit ook een nfc-lezer, zodat deze originele accessoires kan detecteren. Op die manier werkt de lader alleen voor Apple-producten. De speciale hoesjes voor MagSafe bevatten ook een ring van magneten, zodat je het hoesje niet eerst van je iPhone af hoeft te halen voordat je deze op de oplader legt.



Je kunt de Duo-oplader op je nachtkastje leggen, waardoor je je Apple Watch makkelijk naast je iPhone kunt opladen. Door de ring omhoog te duwen kun je de Watch opladen en tegelijkertijd als nachtklok gebruiken.

3. Wat zijn de voordelen van MagSafe Duo? Doordat je je apparaten draadloos kunt opladen, hoef je niet langer te rommelen met kabeltjes. Bovendien heb je niet langer meerdere opladers nodig voor de producten die je dagelijks gebruikt: de iPhone en Apple Watch. Wel moet je de MagSafe-lader natuurlijk van stroom voorzien via een stopcontact.



De MagSafe Duo is op te vouwen, waardoor je het makkelijk meeneemt op reis. Daarnaast komt het bij andere draadloze opladers vaak best nauw hoe je je apparaat erop legt. Door de magnetische ring klikken je iPhone en Apple Watch echter direct op de juiste plek. Apple zet met de draadloze lader de eerste stap naar iPhones zonder Lightning-ingang.



4. Wat zijn de nadelen? Als je gebruik gaat maken van een MagSafe Duo-oplader, dan is een hoesje dat geschikt is voor MagSafe niet verplicht, maar wel erg handig. Door de magnetische ring in het hoesje kun je deze namelijk gewoon om je iPhone laten zitten terwijl je ‘m op de oplader legt. Anders moet je het hoesje telkens verwijderen. De magneet van de MagSafe Duo is zo sterk, dat je de oplader met je ene hand naar beneden moet duwen om je iPhone er van af te trekken.



Bovendien schijnt de MagSafe Duo-oplader minder krachtig zijn dan de standaard MagSafe-lader. De Duo laadt namelijk met maximaal 11 Watt aan een usb-c-adapter van 20 Watt. Heb je een sterkere lader van 27 Watt of meer, dan nog laadt de MagSafe Duo-oplader je apparaten op met maximaal 14 Watt. De standaard lader laadt met 15 Watt. Voor de hoge prijs van 149 euro valt dat tegen.