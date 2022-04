MagSafe Battery Pack laadt je iPhone nu sneller op: zo kun je updaten

De MagSafe Battery Pack is een powerbank die je aan de achterkant van je iPhone vastklikt. Op die manier verleng je de batterijduur van je toestel. Een firmware-update zorgt nu dat dit opladen sneller gaat.

MagSafe Battery Pack kan nu sneller opladen

Laad je je iPhone draadloos op, dan gebeurt dat meestal met een vermogen tot 7,5 watt. Meestal, want Apple’s eigen MagSafe Battery Pack vormde met 5 W een uitzondering. Tot nu, want Apple heeft een firmware-update uitgebracht waardoor de Battery Pack je iPhone sneller oplaadt.

‘Als je met 7,5 W wilt opladen, dien je de MagSafe Battery Pack bij te werken naar de nieuwste firmware’, schrijft Apple op de bijgewerkte Support-pagina. De firmware-update start automatisch nadat je de batterij op je iPhone hebt aangesloten. Het updaten kan volgens Apple vervolgens ongeveer een week duren.

Een week is behoorlijk lang, maar Apple legt uit dat er ook een snellere manier is. Door de Battery Pack met de Lightning-naar-USB-kabel aan te sluiten op een Mac of iPad, duurt de firmware-update ongeveer vijf minuten. Daarna gaat het opladen dus met een vermogen van 7,5 in plaats van 5 Watt.

Heb ik de update al?

De firmware die je voor het sneller opladen moet hebben is versie 2.7. Op je iPhone kun je controleren of de update is voltooid:

Open de Instellingen-app van je iPhone; Tik op ‘Algemeen>Info’; Selecteer ‘MagSafe Battery Pack’.

De MagSafe Battery Pack is overigens alleen compatibel met iPhone 12– en iPhone 13-modellen. Die hebben aan de binnenkant een magnetische ring (MagSafe), waarmee je de Battery Pack als het ware vastklikt aan de achterkant van het toestel.