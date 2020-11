Concept: Zo kan MagSafe powerbanks gemakkelijker maken

De MagSafe-aansluiting in de iPhone 12 maakt allerlei nieuwe iPhone-accessoires mogelijk. In een nieuw concept zien we hoe ook Apples Smart Battery Case er zijn voordeel mee kan doen.

MagSafe Battery Case concept toont slim design

Ontwerper Parker Ortolani presenteert een interessante toepassing voor de MagSafe-aansluiting die op de achterkant van iedere iPhone 12 zit. In plaats van een oplaadcase die je op de Lightning-poort aansluit, ontwierp hij een nieuwe versie met een magnetische accu. Deze klik je vast op de achterkant van het toestel.

Dat zou het design van de Smart Battery Case van Apple ten goede komen: die moet nu extra groot worden gemaakt om over de Lightning-poort te passen, iets wat dankzij MagSafe in theorie niet meer nodig is. Deze magnetische accu zou je standaard in je tas kunnen stoppen en even op je iPhone kunnen ‘plakken’ als je wat extra stroom nodig hebt.

Een ander voordeel is dat je nu ieder MagSafe-hoesje hiervoor kunt gebruiken en niet beperkt bent tot de twee kleuren waarin de Smart Battery Case van Apple tot nu toe in verschenen is. De externe accu kun je op zijn beurt weer opladen door hem op een MagSafe-lader te leggen.

Is MagSafe snel genoeg?

Hoewel het qua design zeker een upgrade is om MagSafe op deze manier te benutten, is de oplaadsnelheid wel de vraag. Met de MagSafe-lader hebben we gezien dat het best lang duurt tot de iPhone-accu gevuld is, terwijl je met een externe accu juist zo snel mogelijk wat extra procenten nodig hebt.

Voorlopig blijft het nog bij een concept van een enthousiaste ontwerper, maar het zou ons niets verbazen als we vroeg of laat een dergelijk MagSafe-accessoire te zien krijgen. Meer weten over MagSafe? Bekijk onze iPhone 12 Pro review waarin we de nieuwe aansluiting uitvoerig bespreken.