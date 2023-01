Apple’s MagSafe-standaard is zo goed dat Android hem ook krijgt

Apple’s MagSafe heeft het gemak van het draadloos opladen gerevolutioneerd. Het is zo goed, dat je MagSafe binnenkort zelfs op Android-telefoons zult vinden onder de naam Qi2.

Nieuw Qi-standaard wordt gewoon MagSafe

Het Wireless Power Consortium (WPC) heeft aangekondigd dat de volgende generatie van de Qi-oplaadstandaard MagSafe gaat gebruiken. Qi2 is dé nieuwe algemene draadloze oplaadstandaard en bouwt dus voort op de MagSafe-oplaadtechniek van Apple.

Er is sprake van een ‘Magnetic Power Profile’. Dat betekent dat apparaten die Qi2-compatibel zijn in de toekomst MagSafe-magneten gebruiken. Deze zijn beschikbaar in alle iPhones sinds de 12.

Qi2 wordt MagSafe voor Android

Volgens het WPC moet het Magnetic Power Profile in Qi2 ervoor zorgen dat smartphones en andere mobiele producten met een accu perfect op de opladers worden afgestemd. Het is ook bedoeld om de energie-efficiëntie te verbeteren en het opladen te versnellen.

Consumenten en winkeliers hebben ons gemeld dat ze verward zijn over welke apparaten Qi-gecertificeerd zijn en welke beweren met Qi te werken maar niet Qi-gecertificeerd zijn. Deze verwarring kan leiden tot een slechte gebruikerservaring en zelfs veiligheidsproblemen. Onze standaard geeft consumenten het vertrouwen dat hun apparaten veilig, efficiënt en compatibel zijn met andere merken. Qi2 wordt de wereldwijde standaard voor draadloos opladen en biedt consumenten en winkeliers die zekerheid. Paul Struhsaker, directeur van het Wireless Power Consortium

Maakt ook nieuwe apparaten mogelijk

Qi2 zal naar verwachting ook nieuwe apparaten mogelijk maken die niet kunnen worden opgeladen met bestaande opladers voor platte vlakken. Sommige apparaten zullen sneller kunnen opladen en de bijgewerkte standaard zal ook ‘de weg vrijmaken voor een nog sneller draadloos opladen’, aldus het consortium.

De Qi2-standaard zal voor het einde van 2023 worden ingevoerd en zal de huidige Qi-standaard vervangen. Qi2-smartphones en -opladers zullen naar verwachting vanaf medio 2023 verkrijgbaar zijn.

Verbetering van draadloos opladen

De invoering van de Qi2-standaard is een belangrijke stap in het verbeteren van de draadloze oplaadmogelijkheden en het creëren van een uniform platform voor alle apparaten. Het valt nog te zien hoe snel de nieuwe norm zal aanslaan en welke gevolgen hij zal hebben voor de smartphone- en accessoire-markt.

Ben je een fan van MagSafe of gebruik je liever een kabel? Deel je mening in de reacties onder dit bericht, we zijn er erg benieuwd naar!