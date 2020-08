Met een toetsenbord voor je iPad maak je de tablet in een klap een stuk productiever. Maar welk Apple-toetsenbord kun je het beste kiezen? Wij vergelijken het Smart Keyboard met het Magic Keyboard.

iPad Magic Keyboard vs Smart Keyboard

De jaren dat de iPad ‘slechts’ een tablet was, liggen inmiddels ver achter ons. Zeker met de komst van het Magic Keyboard met een trackpad zal de iPad voor steeds meer mensen een volwaardige laptopvervanger zijn. Een goed toetsenbord is daarmee één van de beste accessoires waarmee je een iPad productiever kunt maken.

Apple heeft er zelf twee beschikbaar: het Smart Keyboard Folio en Magic Keyboard. Het Magic Keyboard werkt op de iPad Pro 2018 en iPad Pro 2020, het Smart Keyboard Folio is ook voor oudere iPad Pro’s beschikbaar.

1. De prijs: een groot verschil

In deze vergelijking beginnen we meteen met een belangrijk verschil: de prijs. Want hoewel het Smart Keyboard en Magic Keyboard de nodige overeenkomsten en verschillen hebben, zal vooral de prijs een doorslaggevende rol spelen.

Smart Keyboard Folio: vanaf 199 euro

vanaf 199 euro Magic Keyboard: vanaf 339 euro

Dat is een groot verschil en los daarvan een fors bedrag om voor een toetsenbord te betalen. Ter vergelijking: voor het bedrag van een 12,9 inch Magic Keyboard kun je ook een gloednieuwe iPad 2019 kopen. Houd dit prijsverschil dus in je achterhoofd als we de volgende punten bespreken.

2. De overeenkomsten

Ondanks dit prijsverschil zijn er een aantal dingen die hetzelfde zijn. Zo maken beide toetsenborden gebruik van de Smart Connector op de iPad. Deze magnetische aansluiting zorgt ervoor dat het toetsenbord direct gekoppeld is en er stroom wordt doorgegeven. Een groot voordeel ten opzichte van veel toetsenborden van andere bedrijven, die je handmatig via bluetooth moet koppelen en regelmatig moet opladen.

Een andere overeenkomst is dat de toetsenborden ook dienst doen als beschermhoes voor je iPad. Zowel het Smart als Magic Keyboard beschermen de voor- als de achterkant van de iPad met een stevige beschermlaag.

Tot slot zijn beide toetsenborden gemaakt van plastic, met een zachte buitenkant waarop je erg snel vingerafdrukken en andere plekjes ziet. Na verloop van tijd krijg je deze er nauwelijks meer uit, zo hebben wij zelf gemerkt met het Smart Keyboard. Jammer, want voor dit soort dure accessoires hadden we gehoopt dat Apple voor wat beter materiaal had gekozen.

3. Wel of geen trackpad?

Als we puur naar de functies kijken, komt het Magic Keyboard als duidelijke winnaar uit de bus. Dit komt voornamelijk door het trackpad dat onder de toetsen te vinden is en niet op het Smart Keyboard zit. Sinds dit jaar kun je iPads met een muis of trackpad bedienen, en werken steeds meer apps met de slimme cursor die Apple hiervoor bedacht heeft.

Het trackpad is klein (zeker op de 11 inch-iPad Pro), maar werkt verrassend goed. Tijdens het typen is het een fijne manier om snel door apps te bladeren zonder het scherm aan te raken, of naar een andere alinea te springen. Dat neemt echter niet weg dat je ook gewoon een externe muis of trackpad kunt koppelen aan je iPad en dan praktisch dezelfde ervaring hebt met het Smart Keyboard.

Zeker met de prijs in het achterhoofd zul je voor jezelf moeten afvragen of een ingebouwd trackpad het extra geld waard is. Gebruik je een iPad bijvoorbeeld vaak onderweg of op verschillende plekken, dan kunnen we ons voorstellen dat het onhandig is om steeds een losse muis of trackpad met je mee te nemen. Heeft je iPad echter een vaste plek op je bureau, dan is dat een veel minder groot probleem.

4. Type-ervaring: twee tegenpolen

Hoe goed en fijn een toetsenbord typt is lastig te zeggen omdat dit van persoon tot persoon verschilt. Het gevoel van typen op een Smart Keyboard of Magic Keyboard verschilt in ieder geval enorm. Het Magic Keyboard heeft een traditioneel toetsenbord dat het beste te vergelijken is met degene die ook in de 2020 MacBook Pro en MacBook Air zit. Dat is goed nieuws, want dit levert een toetsenbord op dat fijn klinkt en toetsen die je ver kunt indrukken, wat voor mij persoonlijk altijd een plus is.

Daar tegenover staat het Smart Keyboard, waarbij het volledige toetsenbord bedekt is met een laag plastic. Dit zorgt ervoor dat je de knoppen minder ver kunt indrukken, een ander geluid hoort en een totaal ander gevoel krijgt tijdens het typen.

Onze voorkeur gaat uit naar het Magic Keyboard als we puur naar het toetsenbord kijken, maar hebben hiervoor jarenlang geen moment over het Smart Keyboard geklaagd. Wil je het echt zeker weten? Dan raden we aan om even bij een Apple Store of elektronicawinkel te gaan kijken om ze zelf te proberen.

5. Overige functies: extraatjes van het Magic Keyboard

Het Magic Keyboard heeft nog wat extraatjes ten opzichte van het Smart Keyboard. Zo is er een extra usb-c-poort toegevoegd, zodat je een iPad tegelijk kunt opladen en bijvoorbeeld aan een externe harde schijf of scherm kunt verbinden.

Handig als de usb-poort van je iPad regelmatig bezet is en je het apparaat daardoor niet zomaar kunt opladen. Ook heeft het Magic Keyboard toetsenbordverlichting, wat typen in het donker net wat makkelijker maakt. De verlichting wordt automatisch ingeschakeld en gebruikt hiervoor de sensoren in je iPad. In de instellingen kun je dit weer uitzetten.

6. Gewicht en stevigheid

Waar het Magic Keyboard het verliest van zijn goedkopere alternatief is op het gebied van gewicht en stevigheid. Het Magic Keyboard is namelijk opvallend zwaar. Dat is nodig om de iPad overeind te houden en te voorkomen dat de tablet omkantelt, terwijl de iPad in het Smart Keyboard niet zweeft maar gewoon op de hoes staat.

Daarnaast zullen veel mensen een toetsenbord of een beschermhoes voor hun iPad kopen en niet allebei. Zoals we eerder al zeiden, beschermen deze hoezen je tablet immers prima. Het nadeel is alleen wel dat het Magic Keyboard een stuk gevoeliger is voor schade van buitenaf dan het Smart Keyboard.

Dit komt omdat de toetsen van het Smart Keyboard volledig omgeven zijn met een plastic laagje, waardoor het onmogelijk is dat kruimels en andere vuiligheid zich een weg in je toetsenbord vinden. Gebruik je een iPad bijvoorbeeld ook in de keuken om naar kookvideo’s te kijken, dan zouden wij het niet riskeren om daar zomaar het prijzige Magic Keyboard voor te gebruiken.

Conclusie: Magic Keyboard vs Smart Keyboard

Als de prijzen van deze twee toetsenborden dichter bij elkaar lagen, dan hadden we het Magic Keyboard als onbetwiste winnaar uitgeroepen. Maar de hogere prijs, het flinke gewicht en kwetsbaarheid maken dat lastig. Bovendien krijg je bijna dezelfde ervaring als je een iPad met Smart Keyboard aan een muis of extern trackpad koppelt.

Ben je veel op pad en is je iPad Pro een alternatief voor je laptop waar je alles op doet? Dan is het Magic Keyboard één van de beste accessoires om meer uit de tablet te halen. Zit je bijvoorbeeld vaak in grote Excel-bestanden, dan kan een trackpad net die extra precisie geven die je nodig hebt.

Ben je ‘gewoon’ op zoek naar een goed toetsenbord maar vind jij het niet erg om het touchscreen te blijven gebruiken? Dan zul je geen seconde spijt hebben van het goedkopere Smart Keyboard.

Magic Keyboard of Smart Keyboard kopen?

Ben je na het lezen van dit artikel overtuigd en wil je een Magic Keyboard of Smart Keyboard voor je iPad kopen?

iPad Pro Magic Keyboard 11 inch: Coolblue – MediaMarkt

iPad Pro Magic Keyboard 12,9 inch: Coolblue – MediaMarkt

iPad Pro Smart Keyboard 11 inch: Coolblue – MediaMarkt

iPad Pro Smart Keyboard 12,9 inch: Coolblue – MediaMarkt

