Magic Keyboard teardown: zo werkt het toetsenbord

Zodra Apple een nieuw product uitbrengt, schroeven de handige mensen van iFixit ‘m uit elkaar. Ook het nieuwe Magic Keyboard van de iPad Pro is aan een (gedeeltelijke) teardown onderworpen, maar ditmaal zijn er ook tof uitziende röntgenfoto’s gemaakt. ‘De röntgenfoto laat zien hoe technisch verfijnd het Magic Keyboard eigenlijk is, helemaal voor een accessoire (dat overigens wel 339 euro kost)’, zo schrijft iFixit.

Men is vooral enthousiast over de zogeheten schaar-schakelaars. Dit soort toetsen zijn beter bestand tegen stof, kruimels en slijtage dan het vlindermechanisme-toetsenbord uit voorgaande generaties.

Ook de trackpad is onder handen genomen. Het iPad Pr0-toetsenbord heeft geen fysieke knoppen, in tegenstelling tot MacBook-versies, maar gebruikt haptische feedback om het gevoel van een ingedrukte knop na te bootsen.

Omdat iFixit benieuwd was naar hoe dit precies werkt heeft men het trackpad uit elkaar gehaald. Hieruit blijkt dat er precies in het midden één knop in het aanraakgevoelige gedeelte zit. Zodra je het trackpad indrukt forceert het contactplaatje druk op de knop, met een ‘click’ als gevolg. Het maakt hierbij niet uit welk gedeelte van de trackpad je aanraakt: links, rechts, hoog of laag.



Het vernieuwde Magic Keyboard is met de iPad Pro 2020 in het achterhoofd ontworpen, maar werkt ook op de iPad Pro uit 2018. Dé unieke feature van dit toetsenbord is zijn trackpad. Hierdoor kun je de iPad als een laptop gebruiken.

In onze Magic Keyboard review round-up hebben we de beoordelingen van internationale media op een rijtje gezet. De meeste reviewers zijn enthousiast, maar vinden het toetsenbord wel behoorlijk aan de prijs. Het Magic Keyboard is te bestellen voor 339 euro. Heb je een 12,9 inch-iPad Pro? Dan kost het toetsenbord 399 euro.

