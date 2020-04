Het Magic Keyboard voor de iPad Pro is al op veel plekken aangekomen, waaronder een hoop bekende websites. Online verschijnen nu de eerste reviews van het apparaat.



Check de Magic Keyboard review round-up

Het Magic Keyboard is het eerste iPad-toetsenbord met een trackpad. Apple kondigde het apparaat aan samen met de iPad Pro (2020). Je kunt het toetsenbord echter ook gebruiken op de 2018-versie. Het Magic Keyboard moet de iPad meer dan ooit op een laptop laten lijken.

Sinds enkele geleden kunnen mensen het toetsenbord bestellen, hoewel de levering pas net is gestart. Internationale media zijn alvast met het keyboard aan de slag gegaan. In deze Magic Keyboard review round-up zetten we de bevindingen op een rij. De conclusie is redelijk gelijk van toon: het toetsenbord is heel goed, maar ook heel duur.

The Verge

Over de kwaliteiten van het toetsenbord heeft The Verge niets te klagen. Volgens de bekende techsite draait het Magic Keyboard voornamelijk om de trackpad. Ze zijn erg enthousiast over hoe soepel en snel die functioneert. De type-ervaring is ook erg goed, evenals de bouwkwaliteit. Volgens de website voelt het apparaat erg solide aan.

The Verge is echter iets kritischer dan andere sites en wijst enkele nadelen aan. Zo vinden ze het toetsenbord te dik, te zwaar en bovenal veel te duur. Daarnaast vergelijkt men de iPad en het Magic Keyboard met de Microsoft Surface, waarbij ze positiever zijn over de laatstgenoemde. “De Microsoft Surface voelt aan alsof hij is ontworpen voor een toetsenbord. De iPad is dat niet, en zelfs het erg goede Magic Keyboard kan dit niet veranderen.”

Engadget

Volgens Engadget is Apples missie voor het Magic Keyboard helemaal geslaagd. Het toetsenbord zorgt ervoor dat de iPad in een waardige laptop verandert. Het apparaat voelt stevig aan, ziet er elegant uit en is verrassend praktisch. Daarbij voelt het typen geweldig aan en is ook de trackpad een game changer.

Net zoals de meesten vindt ook Engadget de prijs erg hoog. Daarbij zijn er volgens de site ook een paar andere kleine missers. Zo had het gehoopt op een grotere draaihoek van het scherm. Daarbij mist Engadget usb-ingangen waarmee je verschillende accessoires aansluit. Ondanks deze nadelen spreekt de site over ‘de gouden standaard van iPad-toetsenborden’.

TechCrunch

Het Magic Keyboard is volgens TechCrunch een gigantische sprong vooruit op het gebied van bruikbaarheid. “Het toetsenbord zorgt ervoor dat zelfs oudere iPads aanvoelen als betere laptops dan een daadwerkelijke laptop.” Dit komt mede door de trackpad, die volgens de website beter werkt dan die van de meeste laptops. Ook het toetsenbord doet niet onder voor echte computers, stelt men.

Ook TechCrunch vindt de prijs aan de hoge kant, hoewel de website minder negatief is dan de meeste andere sites. Het Magic Keyboard is volgens de website overtuigend beter dan alle andere opties voor de iPad Pro. TechCrunch ziet het toetsenbord meer als een essentieel onderdeel van je iPad, in plaats van een accessoire. Hierdoor vinden ze de prijs eigenlijk best acceptabel.

Magic Keyboard release

Het Magic Keyboard is al online te bestellen en wordt kort daarna geleverd. De variant voor de kleinere 11 inch-iPad Pro kost 349 euro. Het toetsenbord voor de grote versie kost 399 euro.

Dit toetsenbord is zeker niet het laatste product dat Apple uitbrengt in deze periode. Zo verwachten we binnenkort ook een nieuwe MacBook Pro en nieuwe AirPods. Daarnaast zou er uiteindelijk zelfs een koptelefoon van Apple op de markt komen. Ook verschijnt deze week de iPhone SE 2020 in de winkels. Schrijf je in voor de nieuwsbrief of download de iPhoned-app om op de hoogte te blijven van Apples nieuwste producten.

