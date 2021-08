Magic Keyboard met Touch ID nu ook los verkrijgbaar

De online Apple Store is een nieuw accessoire rijker: het Magic Keyboard met Touch ID. Die werd al geleverd bij de nieuwe 24-inch iMac, maar is nu ook los verkrijgbaar.

Magic Keyboard met Touch ID

Er zijn twee versies van het Magic Keyboard met Touch ID. Een mét en een zonder numeriek toetsenbord. De versie met numeriek toetsenbord kost 185 euro, voor de kleinere variant betaal je 159 euro. Ben je er snel bij, dan heb je het toetsenbord al deze week in huis.

De ingebouwde vingerafdrukscanner maakt het inloggen op een Mac nog sneller. Ook kun je de Touch ID-knop gebruiken voor het automatisch invullen van je wachtwoorden, het doen van aankopen met Apple Pay en meer. Het toetsenbord werkt alleen met M1 Macs. Dat betekent dat je de nieuwste iMac, MacBook Air, 13-inch MacBook Pro of Mac mini nodig hebt.

Het accessoire verscheen voor het eerst bij de 24-inch iMac met M1-chip, die Apple in maart dit jaar lanceerde. Nieuw is een Mac-toetsenbord met Touch ID niet. In 2016 was de MacBook Pro al de eerste met een vingerafdrukscanner. Wel was het toetsenbord van de 24-inch iMac de eerste waarbij Touch ID draadloos werkt. Dit gaat overigens supersnel; een merkbaar snelheidsverschil is er niet.

Helaas is het Magic Keyboard met Touch ID maar in één kleur verkrijgbaar: zilver. Bij de 24-inch iMac matcht het Magic Keyboard met de kleurtint van de iMac. Hierdoor is het toetsenbord er in zeven verschillende kleuren, maar alleen de zilverkleurige variant is dus los verkrijgbaar.

Meer magie

Zo’n beetje alle Magic-accessoires zijn opgefrist. Zo ook het Magic Keyboard zonder Touch ID, die nu afgeronde hoeken heeft en gewijzigde functietoetsen. Het Magic Keyboard zonder Touch ID kost 109 euro.

Het nieuwe Magic Trackpad

Het Magic Trackpad is eveneens lichtelijk gewijzigd, met afgeronde hoeken. Verder hebben de accessoires een nieuw kabeltje: usb-c-naar-Lightning, in plaats van het traditionele usb. Dit maakt het makkelijker om het accessoire op je Mac aan te sluiten.

De accessoires zijn te bestellen via de website van Apple. Wil je op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Schrijf je dan in voor onze gratis nieuwsbrief.