Magic Keyboard 2021 FAQ: 8 dingen die je moet weten

Bij de nieuwe iMac heeft Apple ook een nieuw Magic Keyboard onthuld, een toetsenbord met Touch ID. In onze Magic Keyboard 2021 FAQ leggen we uit wat je moet weten over deze kleurrijke accessoire.

Lees verder na de advertentie.

Magic Keyboard 2021 FAQ: Alles wat je moet weten

Bij de onthulling van de nieuwe iMac, viel vooral het design van het apparaat zelf op. Toch mogen de accessoires er ook zijn. Dit moet je allemaal weten over het nieuwe Magic Keyboard.

1. Alleen verkrijgbaar bij een iMac

Het nieuwe Magic Keyboard van Apple, dat tegelijk is onthuld met de nieuwe M1 iMac, wordt alleen geleverd met deze nieuwe iMac. Op dit moment is het toetsenbord dus nog niet los te bestellen. Daar kan in de toekomst verandering in komen.

2. Werkt wel op andere apparaten

Wel werkt het nieuwe Magic Keyboard op andere Mac-apparaten. De Touch ID-sensor op het toetsenbord werkt alleen op Macs met een M1-chip, dus ook de nieuwste versies van de MacBook Pro, Macbook Air en Mac mini. De sensor werkt niet met de nieuwe iPad Pro, waar wel een M1-chip in zit. Afgezien van de Touch ID-sensor kan het nieuwe Magic Keyboard gewoon met andere Macs en iPads worden gebruikt.

3. Drie versies

Er zijn drie verschillende versies beschikbaar van het nieuwe Magic Keyboard. Er is een basisversie verkrijgbaar zonder Touch ID en een standaardversie met Touch ID. De derde versie is breder want daar is een keypad aan toegevoegd, inclusief Touch ID. Er is geen Magic Keyboard met keypad zonder Touch ID verkrijgbaar.

Er moet meestal extra betaald worden voor een toetsenbord met Touch ID en keypad. Koop je echter een dure versie van de M1 iMac, dan zit er standaard een Magic Keyboard met Touch ID bij.

4. Speciale toetsen

Het Magic Keyboard heeft enkele speciale toetsen. Zo kun je snel terecht bij Spotlight, de dicteerfunctie, ‘Niet storen’ en emoji.

5. Zelfde kleur als je iMac

Het Magic Keyboard krijgt dezelfde kleur als de iMac die je koopt. De nieuwe M1 iMac is in zeven kleuren verkrijgbaar, waardoor het toetsenbord dus ook in zeven verschillende kleuren wordt geleverd.

6. Je Mac ontgrendelen met Touch ID

Kies je voor een versie van het Magic Toetsenbord met Touch ID, dan is het mogelijk om je Mac je ontgrendelen via je vingerafdruk. Je hoeft dan enkel je vinger op de knop in de rechterbovenhoek te leggen.

7. Design: Rondingen, maar geen verlichting

Vergeleken met het vorige design van Apples Mac-toetsenborden, valt het nieuwe Magic Keyboard op door de rondingen. Niet alleen is elke hoek rond, maar de toetsen op de hoeken hebben ook een ronding. Er is opvallend genoeg geen toetsenverlichting toegevoegd aan het toetsenbord.

8. Batterij op te laden via Lightning

Het Magic Keyboard is draadloos met een oplaadbare batterij. Er wordt een Lightning-kabel meegeleverd om het apparaat op te laden.

Meer over de nieuwe iMac

Lees alles over de nieuwe iMac in ons iMac 2021 overzicht. Ook zetten we alle iMac prijzen voor je in een overzicht, zodat je precies weet hoeveel je kwijt bent voor jouw toekomstige iMac.