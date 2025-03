Dit zijn de 3 mafste producten die Apple ooit gemaakt heeft

Iedereen kent wel de iPhone, de iPad en de MacBook. Maar wist je dat Apple een paar hele vreemde producten heeft gemaakt? Dit is onze top 3 van mafste Apple-producten!

Waarschijnlijk het bekendste product dat Apple ooit heeft gemaakt is de iPhone. Ook de iPad, MacBook en AirPods kent vrijwel iedereen. Maar wist je dat Apple nog veel meer producten heeft gemaakt? Waarvan sommige stiekem best wel een beetje vreemd zijn. Wij hebben de drie mafste Apple-producten bij elkaar gezet.

Apple iPod Socks

Voor de iPod heeft Apple ooit een hele speelse hoesjes gemaakt. Deze hoesjes leken nog het meest op sokken met verschillende vrolijke kleurtjes. Voor 29 dollar kreeg je alle zes de gekleurde hoesjes waar je de iPod in kunt stoppen.

Wil je de aankondiging van Steve Jobs nog eens bekijken van de Apple iPod Socks? In onderstaande YouTube-video kun je het Apple-event van oktober 2004 nog eens bekijken. De aankondiging van de sokken vind je rond de 11 minuten.

Flower Power iMac G3

Ken je de iMac G3 nog? Die zag er al best opvallend uit. Deze iMac was gemaakt van doorzichtig plastic en beschikbaar in (uiteindelijk) 13 kleuren. Fans van het klassieke design kunnen deze oude Mac nog steeds niet loslaten. En ze proberen om hem nu nog steeds voor allerlei zaken te gebruiken.

De standaard iMac G3 valt al behoorlijk op. Maar Apple heeft nog een veel in-het-oog-springende iMac gemaakt. Dit was de iMac G3 ‘Flower Power’. Deze viel op door de print met bloemen. Deze opvallende iMac was te koop vanaf begin 2001.

Apple’s (soort van) spelcomputer

Je verwacht het niet, maar Apple heeft vroeger ook een soort van spelcomputer gemaakt. Deze console droeg de naam Pippin en Apple ging daarvoor een samenwerking aan met Japans spellenbedrijf Bandai). Naast een van de mafste Apple-producten was het Apple’s probeersel om een spelcomputer met cd-rom uit te brengen. De release was echter slecht gekozen en Apple Pippin kwam op de markt toen de concurrentie bij de consoles moordend was.

De Pippin had wel wat voordelen in vergelijking met spelcomputers uit die tijd. Hij draaide namelijk op een eenvoudige versie van Mac OS 7 en had meerdere poorten aan boord om andere hardware aan te sluiten, zoals een modem, printer, muis en toetsenbord.

Wat wel het einde betekende voor de Apple Pippin was de hoge prijs. De computer had een prijskaartje van z’n 650 dollar. Dit was 400 dollar meer dan de PlayStation of Nintendo 64 uit die tijd.

Ook op het gebied van software liet Apple Pippin het afweten. De bekende consoles uit die tijd hadden veel games van meerdere ontwikkelaars beschikbaar. De Pippin moest het slechts met 25 titels doen.