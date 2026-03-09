iPhone 17e nu scherp geprijsd

Maestro verdwijnt: vrijwel iedereen in Nederland krijgt nieuwe (digitale) betaalpas

Maurice Snijders
9 maart 2026, 10:51
2 min leestijd
De kans is groot dat je binnenkort een nieuwe betaalpas van je bank krijgt, want zowel Maestro als V PAY verdwijnt. Dit moet je erover weten.

Maestro verdwijnt

Veel Nederlanders betalen nog met een pas die gebruikmaakt van Maestro (Mastercard) of V PAY (Visa), maar dit gaat binnenkort veranderen. Banken in Nederland zijn namelijk bezig om deze pinpassen te vervangen. De betaalpas met Maestro of V PAY verdwijnt dus en maakt plaats voor een nieuwe variant.

Maestro verdwijnt en de nieuwe betaalpassen worden Debit Mastercard of Visa Debit. Deze technologie wordt sinds 2023 stap voor stap uitgerold en vervangt jouw oude pas op het moment dat die verloopt. Je hoeft hier zelf niets voor te doen: zodra je huidige pas bijna verloopt, stuurt je bank automatisch een nieuwe. Heb je de nieuwe betaalkaart geactiveerd? Dan verandert je digitale betaalpas in bijvoorbeeld je Apple Wallet automatisch mee.

maestro verdwijnt
Debit Mastercard.

Online betalen wordt gemakkelijker

Een belangrijk verschil is dat de nieuwe betaalpas meer lijkt op een creditcard. Op de kaart staan namelijk extra gegevens, zoals een kaartnummer van 16 cijfers en een CVC- of CVV-beveiligingscode. Toch is het geen echte creditcard. Het geld wordt namelijk nog steeds direct van je bankrekening afgeschreven.

Je kunt met de nieuwe betaalpassen ook op meer plekken betalen dan voorheen. Omdat ze werken via Visa of Mastercard, worden ze wereldwijd geaccepteerd. Dat betekent dat betalen in buitenlandse winkels of webshops ook eenvoudiger wordt.  Vooral buiten Europa konden de oude Maestro- en V PAY-passen soms problemen geven.

maestro verdwijnt
Visa Debit.

Nieuwe functies

Maestro verdwijnt, maar de nieuwe betaalpas brengt extra mogelijkheden met zich mee. Zo werken Visa en Mastercard aan systemen zoals Click to Pay (CTP), waarmee je online kunt afrekenen zonder dat je steeds alle kaartgegevens opnieuw hoeft in te voeren. Daarbij geldt bovendien een aflevergarantie, wat betekent dat je je geld terug kunt krijgen als je een pakket nooit hebt ontvangen. Daarnaast kun je de pas straks ook gebruiken voor borgbetalingen en terugkerende betalingen zoals abonnementen. Dergelijke functies waren met oudere pinpassen vaak niet mogelijk.

Naast de nieuwe functies verandert het uiterlijk van de betaalpas ook een beetje. Zo krijgt de kaart onder andere een hologram om vervalsing tegen te gaan en een inkeping voor slechtzienden. Deze aanpassingen moeten de pas veiliger en toegankelijker maken.

Waarschijnlijk merk je voorlopig nog weinig van het feit dat Maestro verdwijnt. Je krijgt de nieuwe betaalpas namelijk pas wanneer je huidige kaart verloopt. Dat betekent in de praktijk dat sommige mensen hun nieuwe pas al hebben, terwijl anderen nog een paar jaar met de oude blijven betalen. Maar uiteindelijk zal vrijwel iedereen in Nederland overstappen op Debit Mastercard of Visa Debit.

